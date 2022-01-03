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В Свердловской области автобус с 40 пассажирами съехал в кювет

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Рейсовый автобус съехал в кювет на автодороге Екатеринбург — Серов в Свердловской области. Об этом в понедельник, 3 января, сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по региону.

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Отмечается, что в автобусе находилось 40 пассажиров и два водителя, никто из них не пострадал. Пассажирам помогли добраться до Екатеринбурга водители попутного транспорта.

Машина двигалась по маршруту «Краснотурьинск — Екатеринбург». На скользкой дороге водитель не справился с управлением и допустил съезд с дороги в левый кювет по ходу движения.

Также в пресс-службе сообщили, что перед выездом оба водителя прошли медосмотр и предрейсовый осмотр автобуса.

Ранее, 22 декабря, рейсовый автобус перевернулся после ДТП в Новой Москве. Сообщалось, что после столкновения автобус съехал в кювет и перевернулся. Были эвакуированы 10 человек, включая водителя и двоих детей.

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