Рейсовый автобус перевернулся в Новой Москве

Рейсовый автобус перевернулся после ДТП в Новой Москве, информация о пострадавших уточняется. Об этом 22 декабря сообщили в экстренных службах.

«На Варшавском шоссе произошло ДТП с участием легковой машины и рейсового автобуса № 1033. После столкновения автобус съехал в кювет и перевернулся, эвакуированы 10 человек, включая водителя и двоих детей», — сказал собеседник ТАСС.

Источник также сообщил, что ДТП произошло в районе поселение Кленовское, в данный момент ожидается прибытие медиков. Движение транспорта перекрыто по двум полосам.

Ранее в среду на внешней стороне 29-го км МКАД столкнулись три большегруза. Автомобили получили значительные повреждения. В результате происшествия два человека погибли, еще один получил травмы.