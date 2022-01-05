МИД ФРГ прокомментировал шествие в честь Бандеры на Украине

МИД Германии осуждает преступления, совершенные украинскими националистами, в том числе под руководством Степана Бандеры, во время Второй мировой войны. Об этом 5 января заявил представитель внешнеполитического ведомства Кристофер Бургер.

Так дипломат прокомментировал марш в честь националиста Степана Бандеры, который прошел в Киеве 1 января.

Как он отметил в ходе брифинга, Берлин «осуждает и против любой формы антисемитизма и прославления нацистских преступлений». Также Германия осуждает преступления, совершенные украинскими националистами, в том числе под руководством Бандеры, в отношении гражданских лиц.

«Значительная часть этих преступлений, об этом нужно помнить, была совершена в коллаборации с немецкими оккупационными войсками», — обратил внимание представитель МИД ФРГ.

1 января украинские националисты провели факельное шествие в честь 113-летия со дня рождения пособников нацистов Степана Бандеры в Киеве. Толпа с плакатами, лозунгами и флагами прошла от парка Шевченко до офиса украинского президента.

По данным национальной полиции, участие в шествиях по стране приняли 3,5 тыс. человек.

Как указал глава Крыма Сергей Аксенов, данная акция националистов — это демонстрация нацистской сущности киевского режима, которая губит Украину и в целом непригодна для государственного строительства.

2 января сенатор Алексей Пушков заявил, что у Украины, судя по всему, нет других исторических героев, кроме офицеров, служивших в подразделениях СС и сражавшихся против СССР.