Пушков указал на празднование Украиной «выстроенных на ненависти» к России дат
У Украины нет других исторических героев, кроме офицеров, служивших в подразделениях СС и сражавшихся против СССР. Об этом 2 января в своем Telegram-канале написал сенатор Алексей Пушков.
Так он прокомментировал пост директора Украинского еврейского комитета Эдуарда Долинского, который изучает постановление парламента Украины о памятных датах. Он написал, что в феврале Киев отметит 130-летие летие гауптштурмфюрера дивизии СС «Галиция», кавалера нацистского Железного Креста Порфирия Силенко-Кравця. Киев считает его «участником борьбы за независимость Украины в ХХ столетии».
Как написал Пушков, у Киева нет других исторических опор.
«Придуманных некогда [экс-президентом Украины Петром] Порошенко «древнеукраинских князей» никогда не существовало, а вот эсэсовские офицеры не только были, но и активно вписали в войну на стороне Гитлера против России», — отметил российский сенатор.
Накануне украинские националисты провели факельное шествие в честь 113-летия со дня рождения пособников нацистов Степана Бандеры в Киеве. Толпа с плакатами, лозунгами и флагами прошла от парка Шевченко до офиса украинского президента, подходы к которому были перекрыты силовиками.
По данным национальной полиции, участие в шествиях по стране приняли 3,5 тыс. человек, при этом порядок на акциях обеспечивали 2,5 тыс. сотрудников правоохранительных органов. Факельное шествие является ежегодным мероприятием, которое проводится в первый день нового года.
Как указал глава Крыма Сергей Аксенов, данная акция националистов — это демонстрация нацистской сущности киевского режима, которая губит Украину и в целом непригодна для государственного строительства.