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Факельное шествие в честь Бандеры завершилось у офиса Зеленского

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Факельное шествие в честь 113-й годовщины со дня рождения пособника нацистов Степана Бандеры завершилось в Киеве в субботу, 1 января. Националисты с плакатами и флагами прошли от парка Шевченко до офиса президента Украины Владимира Зеленского.

В марше приняли участие 1–1,5 тыс. человек. Люди держали в руках знамена украинских националистов, портреты Бандеры и плакаты с радикальными лозунгами, выкрикивали «Кубань — это Украина», а также требовали государственного признания Украинской повстанческой организации (УПА, признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ) и присвоения звания героя Мирославу Симчичу, соратнику Бандеры.

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При этом подойти непосредственно к офису главы государства националистам не удалось, так как подходы к зданию были перекрыты силовиками. Информации о задержаниях не поступало.

Факельное шествие в честь дня рождения Бандеры стало в украинской столице ежегодным, оно проводится в первый день нового года.

В ноябре депутаты Тернопольского областного совета приняли обращение к Зеленскому и Верховной раде Украины с требованием немедленно соорудить в Киеве мавзолей — Национальный пантеон героев и перенести туда останки украинских националистов Степана Бандеры и Симона Петлюры.

14 октября националисты провели в центре Киева марш в честь годовщины создания «Украинской повстанческой армии» (УПА, признана террористической и запрещена в РФ) по случаю Дня защитников и защитниц Украины. Участники марша начали собираться в парке Шевченко и принесли с собой, среди прочего, флаги «Правого сектора» (запрещен в РФ). Акция проходила под песню «Батько наш — Бандера». При этом участники шествия с ошибкой написали имя Бандеры на плакате.

В июле президент России Владимир Путин отметил, что некоторые политические деятели Украины стремятся оправдать нацизм. Как добавил глава государства, под охраной официальных властей проходят марши, факельные шествия в честь военных преступников.

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