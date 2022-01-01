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В марше националистов в Киеве приняли участие около 3,5 тыс. человек

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Участие в факельном шествии в Киеве по случаю 113-летия дня рождения пособника нацистов Степана Бандеры приняли около 3,5 тыс. человек, нарушений порядка зафиксировано не было. Об этом в субботу, 1 января, сообщается на странице Нацполиции Украины в Facebook.

«Мероприятия в государстве по случаю 113-летия дня рождения Степана Бандеры прошли без нарушений. Участие в них приняли около 3,5 тыс. граждан. Всего в государстве состоялось 56 массовых мероприятий в 20 регионах. Публичный порядок и безопасность граждан обеспечивали полицейские и военнослужащие Национальной гвардии Украины», — говорится в сообщении.

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В ведомстве также отметили, что правоохранители продолжают нести службу в усиленном режиме и обеспечивать публичный порядок во время праздничных мероприятий.

Первый заместитель МВД Украины Сергей Яровой во время брифинга, который транслировал телеканал «112 Украина», уточнил, что порядок непосредственно во время марша националистов обеспечивали 2,5 тыс. правоохранителей. Остальные полицейские и нацгвардейцы обеспечивали порядок во всех других районах Киева. Вообще было задействовано 5 тыс. сотрудников правопорядка.

1 января националисты с плакатами и флагами прошли от парка Шевченко до офиса президента Украины Владимира Зеленского. Они выкрикивали «Кубань — это Украина», а также требовали государственного признания Украинской повстанческой организации (УПА, признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ) и присвоения звания героя Мирославу Симчичу, соратнику Бандеры.

Факельное шествие в честь дня рождения Бандеры стало в украинской столице ежегодным, оно проводится в первый день нового года.

В ноябре депутаты Тернопольского областного совета приняли обращение к Зеленскому и Верховной раде Украины с требованием немедленно соорудить в Киеве мавзолей — Национальный пантеон героев и перенести туда останки Степана Бандеры и украинского националиста Симона Петлюры.

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