Националистическое шествие в Киеве демонстрирует нацистскую сущность киевского режима, к краху которого приведет бандеровская идеология. Такое мнение высказал 1 января глава Крыма Сергей Аксенов.

Факельное шествие в честь 113-й годовщины со дня рождения пособника нацистов Степана Бандеры проходит в субботу. Всего в акции участвуют от 1 тыс. до 1,5 тыс. человек. Данное мероприятие стало ежегодным, оно проводится в украинской столице в первый день нового года.

«Бандеровщина — это идеологическая проказа, которая губит Украину. В ее основе лежат идеи, которые являются не только человеконенавистническими, но и утопическими. По сути это идеология деструктивной секты, она абсолютно непригодна для государственного строительства», — написал Аксенов в Telegram-канале.

Он также обратил внимание на то, что текущая политика киевского режима основана на русофобии и недостижимых целях, в частности, такой, как возвращение Крыма в состав Украины.

«Уверен, что первым после краха киевского режима шагом должна стать денацификация Украины. Без этого никакое цивилизованное развитие невозможно», — заключил Аксенов.

Ранее, 14 октября, националисты провели в центре Киева марш в честь годовщины создания «Украинской повстанческой армии» (УПА, признана террористической и запрещена в РФ) по случаю Дня защитников и защитниц Украины. Участники марша начали собираться в парке Шевченко и принесли с собой, среди прочего, флаги «Правого сектора» (запрещен в РФ). Акция проходила под песню «Батько наш — Бандера». При этом участники шествия с ошибкой написали имя Бандеры на плакате.

В июле президент России Владимир Путин отметил, что некоторые политические деятели Украины стремятся оправдать нацизм. Как добавил глава государства, под охраной официальных властей проходят марши, факельные шествия в честь военных преступников.