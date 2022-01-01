Факельное шествие в честь Бандеры началось в Киеве

Националисты в Киеве в субботу, 1 января, проводят факельное шествие в честь 113-й годовщины со дня рождения пособника нацистов Степана Бандеры. Это мероприятие для радикалов стало традиционным, его проводят в украинской столице в первый день нового года.

Колонна с факелами движется от парка Шевченко к площади Независимости. Участники держат в руках знамена украинских националистов и даже красно-белые флаги, под которыми выступали протестующие в Белоруссии.

Всего в акции участвуют от 1 тыс. до 1,5 тыс. человек. Люди идут к офису президента Украины, чтобы попросить главу государства Владимира Зеленского присвоить звание героя Мирославу Симчичу, соратнику Бандеры.

Информации о задержаниях нет.

В ноябре депутаты Тернопольского областного совета приняли обращение к Зеленскому и Верховной раде Украины с требованием немедленно соорудить в Киеве мавзолей — Национальный пантеон героев и перенести туда останки украинских националистов Степана Бандеры и Симона Петлюры.

14 октября националисты провели в центре Киева марш в честь годовщины создания «Украинской повстанческой армии» (УПА, признана террористической и запрещена в РФ) по случаю Дня защитников и защитниц Украины. Участники марша начали собираться в парке Шевченко и принесли с собой, среди прочего, флаги «Правого сектора» (запрещен в РФ). Акция проходила под песню «Батько наш — Бандера». При этом участники шествия с ошибкой написали имя Бандеры на плакате.

В июле президент России Владимир Путин отметил, что некоторые политические деятели Украины стремятся оправдать нацизм. Как добавил глава государства, под охраной официальных властей проходят марши, факельные шествия в честь военных преступников.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 5 июля заявил, что на Украине есть сторонники нацизма и бандеровцы. По словам представителя Кремля, они оказывают огромное влияние на общественную и внутриполитическую жизнь страны.