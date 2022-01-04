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Грузовое судно в Охотском море подало сигнал бедствия

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Экипаж грузового судна «Григорий Ловцов» в Охотском море подал сигнал бедствия и запросил эвакуацию из-за ледообразования. Об этом 4 января сообщили в экстренных службах.

К вылету на место инцидента готовится вертолет со спасателями. Отмечается, что судно находится в районе Шантарских островов в акватории Охотского моря, в 20 км от берега.

По предварительным данным, есть угроза повреждения корпуса судна в результате воздействия льда. На борту находятся восемь человек, они не пострадали.

2 декабря сухогруз, следовавший под флагом Панамы из российского порта Находка в порт Кинуура японской префектуры Аити, затонул в Японском море.

Судно, на борту которого находился экипаж из 18 граждан Вьетнама, подало сигнал бедствия. Спустя некоторое время оно затонуло. Кроме одного человека, числящегося пропавшим без вести, 17 членов экипажа перебрались в спасательную шлюпку и дождались помощи.

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