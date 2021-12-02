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Сухогруз из Находки затонул в Японском море

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Сухогруз, следовавший под флагом Панамы из российского порта Находка в порт Кинуура японской префектуры Аити, затонул в Японском море. Об этом стало известно в четверг, 2 декабря.

По данным службы береговой охраны, около 16:30 по местному времени (10:30 мск) судно, на борту которого находился экипаж из 18 граждан Вьетнама, подало сигнал бедствия. Спустя некоторое время оно затонуло. Кроме одного человека, числящегося пропавшим без вести, 17 членов экипажа перебрались в спасательную шлюпку и дождались помощи, сообщает Watch Live Now.

Потерпевших спасла южнокорейская сторона и в настоящее время они направляются в Южную Корею. Известно, что судно перевозило уголь.

9 ноября контейнеровоз Rise Shine сел на мель и получил несколько пробоин. Его капитан сообщил, что есть угроза жизни членам экипажа. На помощь контейнеровозу выдвинулся из Владивостока спасательный корабль «Лазурит». Следом прошла эвакуация экипажа.

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