Контейнеровоз сел на мель и переломился пополам у берегов Находки

Контейнеровоз «Райз шайн» (Rise Shine) сел на мель и переломился пополам у берегов Находки на юге Приморского края. Об этом ТАСС во вторник, 9 ноября, сообщил начальник аварийно-спасательного подразделения порта Находка.

«Судно на мели, на данный момент судно переломилось пополам. Сейчас решается вопрос об эвакуации экипажа», — сообщил собеседник агентства.

Как сообщила пресс-служба порта Находка в своем Instagram, судно находится возле поселка Приисковый. На борту в момент происшествия были 14 членов экипажа, все они, по предварительным данным, являются гражданами Китая.

Сигнал о бедствии поступил накануне в 06:02 (23:02 мск). На помощь контейнеровозу должен пойти из Владивостока спасатель «Лазурит».

По данным из открытых источников, Rise Shine ходит под флагом Панамы. Судно способно развивать максимальную скорость 11,3 узлов.

Отмечается, что длина Rise Shine 2000 года сборки с позывным 3FEC5 равняется 100,58 м, ширина — 18,8 м. Валовая вместимость судна 4450 реестровых тонн. В летний период сумма массы перевозимого полезного груза, массы топлива, масла, технической и питьевой воды, массы пассажиров с багажом, экипажа, а также продовольствия равна 5581 тонне.

12 августа сообщалось, что сухогруз под флагом Панамы сел на мель вблизи побережья японской префектуры Аомори, после чего судно развалилось пополам. Сотрудники береговой охраны Японии эвакуировали всех работников грузового корабля. Последствием аварии стала утечка топлива.