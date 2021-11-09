На севшем на мель контейнеровозе сообщили об угрозе жизни экипажу

Капитан севшего на мель и переломившегося пополам у берегов Приморья контейнеровоза Rise Shine сообщил, что есть угроза членам экипажа, на место происшествия готовится вылететь вертолет со спасателями, сообщает во вторник, 9 ноября, пресс-служба главного управления МЧС по Приморскому краю.

По данным ведомства, сообщение от капитана судна об угрозе членам экипажа поступило в 3:30 (мск).

«В аэропорт «Озерные ключи» убыли спасатели Владивостокского поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Приморскому краю в составе 4 человека и 1 единица техники. . Готовится к вылету вертолет МИ-8», - говорится в сообщении», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что из города Находка к месту происшествия выдвинулись спасатели находкинского поискового спасательного отряда МЧС России и Находкинского пожарного гарнизона.

По информации пресс-службы Дальневосточной транспортной прокуратуры, проводится проверка по факту случившегося с иностранным судном в районе мыса Козино в Японском море, в частности, мероприятия касаются проверки исполнения требований законодательства о безопасности мореплавания. Сообщается, что в результате

«будет дана оценка своевременности и полноте принятых мер по предупреждению и ликвидации розлива нефтепродуктов».

На данный момент аварийно-спасательные службы принимают меры по недопущению загрязнения водной акватории.

Ранее пресс-служба порта Находка в своем Instagram сообщала, что на борту в момент происшествия были 14 членов экипажа, все они, по предварительным данным, являются гражданами Китая.

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