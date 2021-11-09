Прямой эфир
Происшествия
Контейнеровоз сел на мель и переломился пополам у берегов Находки
Авто
В шиномонтажах Москвы рассказали об очередях на смену резины на зимнюю
Общество
Городские службы заявили о готовности к ухудшению погоды в Москве
Мир
Киркоров не смог вылететь из Дубая из-за отсутствия теста на COVID-19
Туризм
Туроператоры назвали самые популярные направления на Новый год
Мир
Захарова напомнила Польше о правах человека из-за насилия над мигрантами
Туризм
Россия возобновила авиасообщение с девятью странами
Экономика
Банкам хотят разрешить без согласия клиентов уничтожать бумажные договоры
Мир
Саакашвили заявил о своем избиении после госпитализации в тюремную больницу
Мир
Байден сообщил о выполненном обещании Путину о борьбе с хакерами

На севшем на мель контейнеровозе сообщили об угрозе жизни экипажу

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Капитан севшего на мель и переломившегося пополам у берегов Приморья контейнеровоза Rise Shine сообщил, что есть угроза членам экипажа, на место происшествия готовится вылететь вертолет со спасателями, сообщает во вторник, 9 ноября, пресс-служба главного управления МЧС по Приморскому краю.

По данным ведомства, сообщение от капитана судна об угрозе членам экипажа поступило в 3:30 (мск).

«В аэропорт «Озерные ключи» убыли спасатели Владивостокского поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Приморскому краю в составе 4 человека и 1 единица техники. . Готовится к вылету вертолет МИ-8», - говорится в сообщении», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что из города Находка к месту происшествия выдвинулись спасатели находкинского поискового спасательного отряда МЧС России и Находкинского пожарного гарнизона.

По информации пресс-службы Дальневосточной транспортной прокуратуры, проводится проверка по факту случившегося с иностранным судном в районе мыса Козино в Японском море, в частности, мероприятия касаются проверки исполнения требований законодательства о безопасности мореплавания. Сообщается, что в результате
«будет дана оценка своевременности и полноте принятых мер по предупреждению и ликвидации розлива нефтепродуктов».

На данный момент аварийно-спасательные службы принимают меры по недопущению загрязнения водной акватории.

Ранее пресс-служба порта Находка в своем Instagram сообщала, что на борту в момент происшествия были 14 членов экипажа, все они, по предварительным данным, являются гражданами Китая.

Новость дополняется

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021