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Транзит российского газа в Словакию через Украину с начала года снизился втрое

Украина заявила о снижении «Газпромом» транзита газа

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В начале нового года «Газпром» снизил транзит газа через Украину до почти двухлетнего минимума — 52,5 млн куб. м в сутки. Об этом во вторник, 4 января, заявил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

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«3 января 2022 года транзит природного газа из РФ сократился до 52,5 млн куб. м за сутки при забронированных суммах 109,6 млн куб. м днем. Сегодня, 4 января, ожидается продолжение падения транзита, поскольку номинации на начало газового дня около 50,5 млн куб. м днем», — написал он на своей странице в Facebook.

Он отметил, что данный показатель будет самым низким, начиная с конца января 2020 года.

«Газпром» не информирует о причинах сокращения транзита, добавил Макогон.

Днем ранее Макогон сообщил, что в 2021 году транзит газа из России через Украину составил 41,7 млрд куб. м, всего РФ резервировала мощности в объеме 44,4 млрд куб. м.

По словам главы «Оператора ГТС Украины», по сравнению с 2019 годом экспорт из России в Евросоюз (ЕС) через Украину упал почти на 22%.

В тот же день бывший глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что если компания не сможет обеспечить достаточный импорт топлива, то Киеву придется пойти на воровство российского газа из транзитной трубы.

Коболев рассказал, что если потребление газа на Украине достигнет показателей февраля 2020 года, то «Нафтогаз» не сможет покрыть спрос из-за дефицита импорта.

28 декабря директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский рассказал, что транзит газа через Украину после 2024 года будет зависеть от тех договоренностей, к которым удастся прийти сторонам.

Соглашение между Москвой и Киевом, заключенное на пять лет, предусматривает транзит в 2021–2024 годах по 40 млрд куб. м в год. «Газпром» оплачивает мощности вне зависимости от фактических объемов транспортировки через территорию Украины.

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