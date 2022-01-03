Экс-глава «Нафтогаза» допустил воровство Украиной российского газа

Если «Нафтогаз» не сможет обеспечить достаточный импорт топлива, то Киеву придется пойти на воровство российского газа из транзитной трубы. Об этом заявил бывший глава компании Андрей Коболев журналистам издания «Зеркало недели».

Коболев рассказал, что если потребление газа на Украине достигнет показателей февраля 2020 года, то «Нафтогаз» не сможет покрыть спрос из-за дефицита импорта.

«Реакцию россиян на воровство газа предсказать несложно: остановка транзита по территории Украины и немедленное расторжение действующего контракта», — сказал экс-глава «Нафтогаза».

Ранее, 28 декабря, директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский рассказал, что транзит газа через Украину после 2024 года будет зависеть от тех договоренностей, к которым удастся прийти сторонам.

Ранее, 12 декабря, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия по-прежнему привержена роли Украины в качестве транзитного маршрута для газа в Европу.

Соглашение между Москвой и Киевом, заключенное на пять лет, предусматривает транзит в 2021–2024 годах по 40 млрд куб. м в год. «Газпром» оплачивает мощности вне зависимости от фактических объемов транспортировки через территорию Украины.