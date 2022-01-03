Прямой эфир
Политика
Путин дал ряд поручений по организации работы шахт в России
Мир
В ЕС выразили желание поучаствовать в переговорах России и США
Мир
Путин и Рахмон провели телефонные переговоры
Экономика
В МИД России напомнили об альтернативах прокачке газа через Украину
Спорт
Экипаж россиянина Каргинова победил на втором этапе ралли «Дакар»
Мир
Опубликовано совместное заявление лидеров пяти ядерных держав
Спорт
Россиянка Непряева выиграла масс-старт на «Тур де Ски»
Спорт
Лыжник Вылегжанин оценил победу Непряевой в масс-старте «Тур де Ски»
Общество
Москвичей предупредили о резком потеплении
Мир
В МИДе указали на роль России в подготовке заявления ядерных держав

Экс-глава «Нафтогаза» допустил воровство Украиной российского газа

Бывший глава «Нафтогаза» Коболев: Киев будет воровать российский газ, если не покроет дефицит
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Если «Нафтогаз» не сможет обеспечить достаточный импорт топлива, то Киеву придется пойти на воровство российского газа из транзитной трубы. Об этом заявил бывший глава компании Андрей Коболев журналистам издания «Зеркало недели».

О, мой год: как изменилась наша жизнь в 2021-м
Главные события, о которых говорили в России и в мире - в спецпроекте «Известий»

Коболев рассказал, что если потребление газа на Украине достигнет показателей февраля 2020 года, то «Нафтогаз» не сможет покрыть спрос из-за дефицита импорта.

«Реакцию россиян на воровство газа предсказать несложно: остановка транзита по территории Украины и немедленное расторжение действующего контракта», — сказал экс-глава «Нафтогаза».

Ранее, 28 декабря, директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский рассказал, что транзит газа через Украину после 2024 года будет зависеть от тех договоренностей, к которым удастся прийти сторонам.

Ранее, 12 декабря, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия по-прежнему привержена роли Украины в качестве транзитного маршрута для газа в Европу.

Соглашение между Москвой и Киевом, заключенное на пять лет, предусматривает транзит в 2021–2024 годах по 40 млрд куб. м в год. «Газпром» оплачивает мощности вне зависимости от фактических объемов транспортировки через территорию Украины.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021