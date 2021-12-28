В МИД России оценили перспективы транзита газа через Украину после 2024 года

Транзит газа через Украину после 2024 года будет зависеть от тех договоренностей, к которым удастся прийти сторонам. Об этом во вторник, 28 декабря, рассказал директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

«Если же говорить о перспективах транзита российского газа через Украину после 2024 года, то это опять-таки зависит от того, какие будут договоренности. Все это будет реализовываться в рамках контрактов, отражающих спрос и предложение, которые будут существовать на тот момент», — рассказал он «РИА Новости».

Также Биричевский отметил, что, несмотря на политику Евросоюза (ЕС), направленную на сокращение использования газа, спрос на этот вид топлива только растет, поэтому цены и взлетели.

В МИД РФ отметили, что идея о запрете продления в ЕС долгосрочных контрактов на импорт природного газа после 2049 года пока находится на уровне разговоров.

«Мы работаем с конкретными странами, у нас есть действующие контракты, и, мне кажется, что те страны, которые получают российский газ, видят конкурентные преимущества именно такого долгосрочного подхода. Я думаю, что такая ситуация сохранится и впредь. Но загадывать на 2049 год — это, конечно, преждевременно. К тому моменту могут возникнуть какие-то другие виды топлива, но пока даже на долгосрочную перспективу надежнее, чем природный газ, ничего не придумали», — указал Биричевский.

Также он указал, что страны Европы, заключившие долгосрочные контракты с РФ на поставку газа, чувствуют себя сейчас гораздо спокойнее, чем те, кто ориентируется на спотовый рынок.

«Специфика области такова, что нужно заранее планировать добычу и географию газовых поставок, но многие компании в ЕС переориентировались на спотовый рынок. И к чему это привело? Долгосрочные контракты в этом плане позволяют обеспечить стабильность, чувствовать себя уверенно», — указал сотрудник МИДа.

Ранее, 24 декабря, директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что Россия готова на переговоры о продлении транзита газа через Украину, однако сначала нужно уточнить все вопросы по закупке этого топлива.

По словам Полищука, то, что Киев поставил вопрос о продлении договора еще за три года до его истечения, «может преследовать только политические цели». Он напомнил, что нынешний транзитный контракт действует до 31 декабря 2024 года.

Ранее, 12 декабря, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия по-прежнему привержена роли Украины в качестве транзитного маршрута для газа в Европу. Он добавил, что Германия поможет Украине стать «основным источником возобновляемой энергии и необходимого производства, которое будет на ее основе».

Транзитное соглашение между Москвой и Киевом, заключенное на пять лет, предусматривает транзит в 2021–2024 годах по 40 млрд куб. м в год. «Газпром» оплачивает мощности вне зависимости от фактических объемов транспортировки через территорию Украины.