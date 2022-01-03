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На Украине назвали объем транзита газа из России за 2021 год

Макогон: В 2021 году транзит газа из России через Украину составил 41,7 млрд. куб. м
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В 2021 году транзит газа из России через Украину составил 41,7 млрд куб. м., всего РФ резервировала мощности в объеме 44,4 млрд куб. м. Об этом в понедельник, 3 января, сообщил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

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Таким образом, «Газпром» использовал зарезервированную мощность на 93,8% в пунктах входа.

«Напомним, что общая транзитная мощность украинской ГТС составляет 146 млрд куб. м. То есть Украина готова перевезти почти на 100 млрд куб. м больше, чем было перевезено в 2021 году», — написал Макогон в Facebook.

Макогон отметил, что проблем с наличием мощностей для транзита газа нет. Он назвал проблемой нежелание РФ «увеличивать газоснабжение в ЕС». По словам главы «Оператора ГТС Украины», по сравнению с 2019 годом экспорт из России в Евросоюз (ЕС) через Украину упал почти на 22%.

Ранее в этот день бывший глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что если компания не сможет обеспечить достаточный импорт топлива, то Киеву придется пойти на воровство российского газа из транзитной трубы.

Коболев рассказал, что если потребление газа на Украине достигнет показателей февраля 2020 года, то «Нафтогаз» не сможет покрыть спрос из-за дефицита импорта.

Ранее, 28 декабря, директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский рассказал, что транзит газа через Украину после 2024 года будет зависеть от тех договоренностей, к которым удастся прийти сторонам.

Соглашение между Москвой и Киевом, заключенное на пять лет, предусматривает транзит в 2021–2024 годах по 40 млрд куб. м в год. «Газпром» оплачивает мощности вне зависимости от фактических объемов транспортировки через территорию Украины.

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