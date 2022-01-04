Аналитики оценили влияние «Омикрона» на экономику. Журнал The Economist составил индекс мобильности населения, передает телеканал «Известия».

Данные отображают посещение рабочих мест и торговых точек, мест отдыха и транспортных узлов. Исследователи пришли к выводу, что процесс возвращения в офис, судя по всему, замедлился.

Поездки на рабочие места в США сократились примерно на 25% ниже уровней, предшествовавших пандемии. В Великобритании это число сократилось на 30%. И, напротив, активность в торговле и отдыхе продолжает восстанавливаться.

А вот индустрия гостеприимства переживает глубокий кризис. По данным платформы бронирования OpenTable, в рестораны ходит меньше людей, чем в 2019 году. В США количество посетителей сократилось на 12% по сравнению с аналогичным периодом двухлетней давности.

«Омикрон» также привел к отмене поездок. По данным FlightAware, за неделю в США отменили около 3,5 тыс. внутренних и международных рейсов. Число несостоявшихся перелетов составило 2,5% от всех поездок. За ту же неделю в 2019 году показатель отмены составил 0,7%.

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