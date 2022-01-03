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Детей Трампа вызвали в суд по делу о мошенничестве

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Генпрокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс вызвала в суд детей экс-президента США Дональда Трампа — Иванку Трамп и Дональда Трампа — младшего. Об этом в понедельник, 3 января, сообщает газета The New York Times со ссылкой на источник.

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Иванка Трамп и Дональд Трамп — младший вызваны для дачи показаний в рамках расследования по делу о возможном мошенничестве в принадлежащей бывшему американскому лидеру компании Trump Organization.

Источник СМИ утверждает, что Трамп, которого также вызвали на допрос, и его дети получили повестку еще 1 декабря. В повестке указано, что Трамп должен дать показания под присягой 7 января 2022 года. Адвокаты бывшего американского лидера в ответ подали в суд на прокурора Джеймс, утверждая, что она нарушает права Трампа.

В июле 2021 года компанию Трампа Trump Organization обвинили в нарушении налогового законодательства.

Соответствующие уголовные обвинения предъявлены компании и ее финансовому директору Аллену Вайссельбергу.

Отмечается, что организация и ее директор на протяжении 15 лет участвовали в преступной схеме по уклонению от уплаты налогов. Так, им вменяются мошенничество, сговор, хищение имущества и подделка документов.

Trump Оrganization, по версии прокуратуры, уклонилась от уплаты налогов на общую сумму $1,7 млн. При этом основанием для обвинений являются сведения налоговой отчетности, показания свидетелей, а также данные с электронных носителей.

В феврале прошлого года журналисты сообщали, что прокуратура Нью-Йорка расширила расследование относительно финансовой деятельности бывшего президента США в связи со сделками в сфере недвижимости на Манхэттене.

По информации СМИ, власти заинтересовались займами, которые Трамп получил от нескольких дочерних фирм компании Ladder Capital, занимающейся ипотечными кредитами, на общую сумму около $280 млн.

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