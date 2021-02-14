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Прокуратура Нью-Йорка расширила расследование в отношении Трампа

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Прокуратура Нью-Йорка расширила расследование относительно финансовой деятельности бывшего президента США Дональда Трампа в связи с сделками в сфере недвижимости на Манхэттене. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета The Wall Street Journal.

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По информации издания, власти заинтересовались займами, которые Трамп получил от нескольких дочерних фирм компании Ladder Capital, занимающейся ипотечными кредитами, на общую сумму около $280 млн.

Предположительно, займы Трамп начал получать в 2012 году. Они пошли на финансирование предприятий экс-президента в сфере недвижимости, в том числе в отношении Trump Tower, где расположена штаб-квартира группы компаний Trump Organization, одноименном здании на Уолл-стрит, гостиничном и жилом комплексе Trump International Hotel and Tower в районе Коламбус-серкл и жилом комплексе Trump Plaza на Третьей авеню.

Пока неизвестно, какую именно конечную цель преследует прокуратура, однако по некоторым данным, расследование может касаться налоговых отчислений самого Дональда Трампа и его компании.

Примечательно, что эта публикация появилась на фоне окончания импичмента в сенате конгресса США. Верхняя палата конгресса США оправдала бывшего президента страны в рамках процедуры импичмента в ходе заседания в субботу, 13 февраля.

Расследование в отношении Trump Organization было начато генпрокурором штата Нью-Йорк Летицией Джеймс в марте. Компанию подозревают в том, что она искусственно завышала стоимость своих активов с целью получения кредитов. Разбирательство было начато после того, как бывший юрист президента США Майкл Коэн выступил с утверждениями о том, что в Trump Organization прибегали к данной практике.

Еще до инаугурации Дональд Трамп заявил, что покинул все занимаемые посты в принадлежащей ему Trump Organization, чтобы передать их сыновьям Дональду и Эрику. При этом Трамп не стал избавляться от своих компаний, так как это, по словам юристов, означало бы их распродажу за бесценок в ущерб интересам остальных членов семьи.

В конце сентября The New York Times со ссылкой на налоговые декларации писала, что Дональд Трамп не уплатил федеральный подоходный налог за 10 лет. По информации издания, американский лидер в 2016 году, когда стал президентом, заплатил только $750 подоходного налога и такую же сумму в 2017 году.

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