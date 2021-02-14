Прокуратура Нью-Йорка расширила расследование в отношении Трампа

Прокуратура Нью-Йорка расширила расследование относительно финансовой деятельности бывшего президента США Дональда Трампа в связи с сделками в сфере недвижимости на Манхэттене. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета The Wall Street Journal.

По информации издания, власти заинтересовались займами, которые Трамп получил от нескольких дочерних фирм компании Ladder Capital, занимающейся ипотечными кредитами, на общую сумму около $280 млн.

Предположительно, займы Трамп начал получать в 2012 году. Они пошли на финансирование предприятий экс-президента в сфере недвижимости, в том числе в отношении Trump Tower, где расположена штаб-квартира группы компаний Trump Organization, одноименном здании на Уолл-стрит, гостиничном и жилом комплексе Trump International Hotel and Tower в районе Коламбус-серкл и жилом комплексе Trump Plaza на Третьей авеню.

Пока неизвестно, какую именно конечную цель преследует прокуратура, однако по некоторым данным, расследование может касаться налоговых отчислений самого Дональда Трампа и его компании.

Примечательно, что эта публикация появилась на фоне окончания импичмента в сенате конгресса США. Верхняя палата конгресса США оправдала бывшего президента страны в рамках процедуры импичмента в ходе заседания в субботу, 13 февраля.

Расследование в отношении Trump Organization было начато генпрокурором штата Нью-Йорк Летицией Джеймс в марте. Компанию подозревают в том, что она искусственно завышала стоимость своих активов с целью получения кредитов. Разбирательство было начато после того, как бывший юрист президента США Майкл Коэн выступил с утверждениями о том, что в Trump Organization прибегали к данной практике.

Еще до инаугурации Дональд Трамп заявил, что покинул все занимаемые посты в принадлежащей ему Trump Organization, чтобы передать их сыновьям Дональду и Эрику. При этом Трамп не стал избавляться от своих компаний, так как это, по словам юристов, означало бы их распродажу за бесценок в ущерб интересам остальных членов семьи.

В конце сентября The New York Times со ссылкой на налоговые декларации писала, что Дональд Трамп не уплатил федеральный подоходный налог за 10 лет. По информации издания, американский лидер в 2016 году, когда стал президентом, заплатил только $750 подоходного налога и такую же сумму в 2017 году.