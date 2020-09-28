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Трампа обвинили в неуплате налогов в течение 10 лет

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Президент США Дональд Трамп не уплатил федеральный подоходный налог за 10 лет. Об этом в воскресенье, 27 сентября, сообщила газета New York Times со ссылкой на налоговые декларации.

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По информации издания, американский лидер в 2016 году, когда стал президентом, заплатил только $750 подоходного налога, и такую же сумму в 2017 году.

«Он вообще не платил подоходный налог за 10 из последних 15 лет — в основном потому, что сообщал о том, что теряет больше, чем зарабатывает», — пишет газета.

Вместе с тем адвокат Trump Organization Алан Гартен заявил газете, что «большая часть фактов, если не все, представляется неточной». Юрист подчеркнул, что «за последнее десятилетие Трамп заплатил правительству десятки миллионов долларов личных налогов».

В свою очередь, газета указала, что Гартен использовал неточный термин и объединил подоходный налог с другими налогами, уплаченными Трампом.

Позднее в воскресенье Трамп в ходе пресс-конференции опроверг утверждения The New York Times, назвав их фабрикацией, передает ТАСС.

«На самом деле я плачу налоги», — сказал президент США.

Американский лидер отказывается делать доступными свои налоговые декларации и ведет борьбу за предотвращение раскрытия финансовой информации. Трамп на протяжении многих лет был известен как бизнесмен и телеведущий, в политику он пришел только перед выборами 2016 года.

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