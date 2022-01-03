Родственники погибшего от фейерверка полицейского рассказали о трагедии

Подполковник полиции, погибший при запуске фейерверка в Рязанской области, не имел опыта обращения с пиротехникой. Об этом «Известиям» рассказали родственники правоохранителя 3 января.

Трагедия произошла в новогоднюю ночь. Известно, что 37-летний Павел С. приехал из Москвы в село Федоровское, чтобы отметить праздник с родственниками гражданской супруги. В полночь он со знакомыми вышел во двор, чтобы запустить фейерверк.

«Я был дома, а молодежь вышла на улицу, пошли пиротехнику запускать. Он сразу погиб», — рассказал тесть погибшего Валерий Тамочкин.

По его словам, полицейский решил порадовать семью салютом по случаю праздника. При запуске фейерверка один из залпов попал Павлу в голову, мужчина скончался на месте.

«Очень хороший человек был, замечательный человек был. Мы вообще не знаем, что без него делать», — призналась теща подполковника Любовь Тамочкина.

Ранее в этот день состоялись похороны правоохранителя.

По факту гибели подполковника проводится доследственная проверка, с места происшествия была изъята батарея фейерверка. У мужчины остался девятилетний сын.