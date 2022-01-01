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Погибшим от фейерверка под Рязанью оказался подполковником полиции

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В новогоднюю ночь под Рязанью при запуске фейерверка был смертельно травмирован 37-летний мужчина Павел С. Он оказался подполковником полиции не при исполнении, который прибыл из Москвы, о чем стало известно 1 января.

Трагедия произошла в ночь с пятницы на субботу в 00:50 в селе Федоровское Захаровского района. Мужчина получил смертельную травму головы при запуске фейерверка.

По факту происшествия Следственное управления СКР по Рязанской области проводит доследственную проверку. Установлено, что Павел С. приехал на новогодние праздники в гости к знакомым. У погибшего остался девятилетний сын.

В Нижегородской области 1 января пять человек пострадали от использования пиротехники в Новый год, троим понадобилась госпитализация. В частности, 43-летний мужчина получил ожог кисти бенгальским огнем.

В Москве неосторожное обращение с пиротехникой в новогоднюю ночь привело к травмам и госпитализации по меньшей мере 10 человек. Состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное или средней тяжести.

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