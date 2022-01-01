Более 10 москвичей пострадали из-за пиротехники в новогоднюю ночь

Неосторожное обращение с пиротехникой в новогоднюю ночь привело к травмам и госпитализации по меньшей мере 10 человек в Москве. Об этом 1 января сообщил источник «Интерфакса».

«Травмы и ожоги из-за неосторожного обращения с пиротехническими изделиями в новогоднюю ночь получили несколько москвичей. По предварительным данным, от петард, фейерверков и другой пиротехники в разных районах столицы пострадали свыше 10 человек. Несколько человек пришлось госпитализировать в городские больницы», — заявил источник.

Он уточнил, что состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное или средней тяжести.

1 января пресс-служба Химкинской городской прокуратуры сообщила, что у 15-летнего подростка в руках взорвалась петарда. По факту инцидента организована проверка.

Перед Новым годом глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк сообщал, что в городе предусмотрены 62 точки для запуска салютов и фейерверков. Также он рекомендовал покупать пиротехнические изделия в специализированных магазинах. Их в городе более 100 точек. Инструкция о том, как выбрать пиротехнику и площадку для запуска, размещена на сайте правительства Москвы.