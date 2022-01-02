Стали известны детали гибели подполковника полиции от фейерверка под Рязанью

Подполковник полиции, погибший при запуске фейерверка в Рязанской области, приехал из Москвы в село Федоровское для того, чтобы отпраздновать Новый год.

Трагедия произошла в ночь на 1 января. По информации «Известий», 37-летний Павел С. отмечал праздник в компании знакомых. Во время запуска праздничного фейерверка один из залпов попал в голову мужчине. От полученной травмы он скончался на месте.

Одна из приятельниц мужчины сообщила в полицию о трагедии. С места гибели подполковника была изъята батарея фейерверка.

По факту происшествия проводится доследственная проверка. У погибшего остался девятилетний сын.