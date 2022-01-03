Подозреваемому в поджоге австралийского парламента предъявлены обвинения

В Австралии мужчина обвиняется в поджоге здания парламента. Подозреваемый устроил пожар во время протестов антипрививочников, передает телеканал «Известия». Уничтожен один из подъездов старого кирпичного строения. Специалисты аварийных служб эвакуировали сотрудников. Здание относится к историческим и культурным объектам. Подозреваемый в поджоге предстанет перед судом во вторник. Причастными к пожару могут быть еще три человека.

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