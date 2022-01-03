Аналитик заявил о возможности США пожертвовать Прибалтикой ради сделки с РФ

Исключение Эстонии, Латвии и Литвы из НАТО может стать одним из возможных вариантов сценариев развития событий вокруг переговоров по стратегической безопасности России и США. Такое мнение выразил американский аналитик Дэвид Пайн в статье для The National Interest.

По его словам, Соединенные Штаты могут пожертвовать прибалтийскими странами ради стратегического соглашения с Москвой, поскольку у Вашингтона нет жизненно важных интересов в этом регионе.

Пайн отмечает, что требования России о гарантиях безопасности в Европе можно считать вполне оправданными, а их частичная реализация позволит предотвратить новую мировую войну и ради этой цели каждая из сторон может пойти на серьезные уступки друг другу.

Автор статьи напомнил, что российские власти настаивают на прекращении расширения НАТО на восток и настоятельно требуют не включать в альянс государства, ранее входившие в состав СССР.

Кроме того, предложенные РФ условия предполагают, что Соединенные Штаты возьмут на себя обязательства по неразмещению баллистических ракет вблизи российских границ.

«Положения включают гарантию того, что <…> баллистические ракеты США или НАТО не будут размещены в Восточной Европе. Положение предлагаемого Россией соглашения о безопасности гласит, что США возьмут на себя обязательство предотвратить дальнейшее расширение НАТО на восток и откажут в присоединении к нему государств бывшего СССР, что может быть истолковано как исключение Эстонии, Латвии и Литвы», — пояснил аналитик.

31 декабря в ходе выступления президент Саули Ниинисте оценил предложения России к США и НАТО по гарантиям безопасности, указав на то, что они якобы противоречат сложившемуся в Европе порядку безопасности. По его словам, обеспокоенность вызывает желание Москвы остановить расширение альянса.

22 декабря президент РФ Владимир Путин предложил начать предметные переговоры с НАТО по вопросу нерасширения альянса на восток. Глава государства отметил, что Москва не требует никаких особых условий, однако считает необходимым учитывать интересы России другими странами. Москва заинтересована в выстраивании конструктивного взаимодействия в развитии равноправного международного сотрудничества, подчеркнул он.

При этом российские лидер указал, что страна принимает адекватные военно-технические действия в ответ на внешние угрозы.

Ранее, 17 декабря, МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документы предлагают альянсу отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

Российско-американские переговоры по стратегической стабильности и вопросам безопасности пройдут 10 января. После этого 12 января вопрос европейской безопасности и ситуации на Украине будет обсуждаться на встрече Совета Россия–НАТО и 13 января с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).