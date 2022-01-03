Прямой эфир
Мир
Тест министра обороны США на COVID дал положительный результат
Мир
Полиция задержала 30 участников антиковидной акции в Амстердаме
Мир
В США указали на накопление зерновых культур КНР
Мир
Зеленский обсудил с Байденом действия по сохранению мира в Европе
Общество
«Омикрон»-штамм выявили в Карелии
Мир
Генконсульство РФ в Хургаде предупредило россиян о задержках рейсов
Мир
Премьер-министр Судана Хамдок объявил об отставке
Мир
В Турции построят первый «фруктовый» национальный парк
Мир
Роналдо заболел COVID-19
Спорт
Главный тренер сборной России заявил о желании поехать на следующий МЧМ по хоккею

Аналитик заявил о возможности США пожертвовать Прибалтикой ради сделки с РФ

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Исключение Эстонии, Латвии и Литвы из НАТО может стать одним из возможных вариантов сценариев развития событий вокруг переговоров по стратегической безопасности России и США. Такое мнение выразил американский аналитик Дэвид Пайн в статье для The National Interest.

О, мой год: как изменилась наша жизнь в 2021-м
Главные события, о которых говорили в России и в мире - в спецпроекте «Известий»

По его словам, Соединенные Штаты могут пожертвовать прибалтийскими странами ради стратегического соглашения с Москвой, поскольку у Вашингтона нет жизненно важных интересов в этом регионе.

Пайн отмечает, что требования России о гарантиях безопасности в Европе можно считать вполне оправданными, а их частичная реализация позволит предотвратить новую мировую войну и ради этой цели каждая из сторон может пойти на серьезные уступки друг другу.

Автор статьи напомнил, что российские власти настаивают на прекращении расширения НАТО на восток и настоятельно требуют не включать в альянс государства, ранее входившие в состав СССР.

Кроме того, предложенные РФ условия предполагают, что Соединенные Штаты возьмут на себя обязательства по неразмещению баллистических ракет вблизи российских границ.

«Положения включают гарантию того, что <…> баллистические ракеты США или НАТО не будут размещены в Восточной Европе. Положение предлагаемого Россией соглашения о безопасности гласит, что США возьмут на себя обязательство предотвратить дальнейшее расширение НАТО на восток и откажут в присоединении к нему государств бывшего СССР, что может быть истолковано как исключение Эстонии, Латвии и Литвы», — пояснил аналитик.

31 декабря в ходе выступления президент Саули Ниинисте оценил предложения России к США и НАТО по гарантиям безопасности, указав на то, что они якобы противоречат сложившемуся в Европе порядку безопасности. По его словам, обеспокоенность вызывает желание Москвы остановить расширение альянса.

22 декабря президент РФ Владимир Путин предложил начать предметные переговоры с НАТО по вопросу нерасширения альянса на восток. Глава государства отметил, что Москва не требует никаких особых условий, однако считает необходимым учитывать интересы России другими странами. Москва заинтересована в выстраивании конструктивного взаимодействия в развитии равноправного международного сотрудничества, подчеркнул он.

При этом российские лидер указал, что страна принимает адекватные военно-технические действия в ответ на внешние угрозы.

Ранее, 17 декабря, МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документы предлагают альянсу отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

Российско-американские переговоры по стратегической стабильности и вопросам безопасности пройдут 10 января. После этого 12 января вопрос европейской безопасности и ситуации на Украине будет обсуждаться на встрече Совета Россия–НАТО и 13 января с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021