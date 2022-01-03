Прямой эфир
Мир
Полиция задержала 30 участников антиковидной акции в Амстердаме
Мир
Зеленский обсудил с Байденом действия по сохранению мира в Европе
Общество
«Омикрон»-штамм выявили в Карелии
Мир
Генконсульство РФ в Хургаде предупредило россиян о задержках рейсов
Мир
Премьер-министр Судана Хамдок объявил об отставке
Мир
В Турции построят первый «фруктовый» национальный парк
Мир
Роналдо заболел COVID-19
Спорт
Главный тренер сборной России заявил о желании поехать на следующий МЧМ по хоккею
Спорт
Экипаж россиянина Сотникова победил на этапе «Дакара» в зачете грузовиков
Экономика
Экспорт электроэнергии из России по итогам 2021 года вырос в 2,2 раза
Сюжет:

Онищенко назвал вероятный срок окончания пандемии в России

Врач Онищенко спрогнозировал окончание пандемии коронавируса в России в мае 2022 года
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пандемия коронавируса при соблюдении антиковидных мер и проведении вакцинации может закончиться к маю, сообщил 3 января заслуженный врач России, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко.

О, мой год: как изменилась наша жизнь в 2021-м
Главные события, о которых говорили в России и в мире - в спецпроекте «Известий»

«До мая времени много <…>. Если мы сейчас с вами будем делать то, что нужно, то к тому времени она уже должна будет приостановиться, во всяком случае, попасть под управление», — заявил он ТАСС.

На сегодняшний день, по его мнению, нет оснований паниковать и вводить нерабочие дни, так как вакцины есть в наличии и нужно сосредоточиться на вакцинации от вируса.

1 января профессор Университета Аристотеля в греческих Салониках Демосфен Сарияннис заявил, что волна коронавируса «Омикрон» спадет к 20 февраля и станет последней. В своих прогнозах ученый ссылается на математическую модель развития очередной волны пандемии.

В конце декабря «Известия» опросили экспертов о штамме «Омикрон», которые считают его ключевым для всей истории COVID-19. Есть версия, что в случае благополучной мутации, эпидемия сойдет на нет. По прогнозам медиков, этот процесс может занять до года.

30 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что штамм коронавируса «Омикрон» в 3–5 раз заразнее других вариантов инфекции. Также она отметила, что первые проявления болезни у инфицированных этим штаммом наблюдаются уже на 3–5-й день после заболевания. Как уточнила Попова, поствакцинальный иммунитет после «Спутника V» достаточен для сдерживания распространения «Омикрона». По ее словам, основная часть населения России привита именно «Спутником V».

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021