Онищенко назвал вероятный срок окончания пандемии в России

Пандемия коронавируса при соблюдении антиковидных мер и проведении вакцинации может закончиться к маю, сообщил 3 января заслуженный врач России, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко.

«До мая времени много <…>. Если мы сейчас с вами будем делать то, что нужно, то к тому времени она уже должна будет приостановиться, во всяком случае, попасть под управление», — заявил он ТАСС.

На сегодняшний день, по его мнению, нет оснований паниковать и вводить нерабочие дни, так как вакцины есть в наличии и нужно сосредоточиться на вакцинации от вируса.

1 января профессор Университета Аристотеля в греческих Салониках Демосфен Сарияннис заявил, что волна коронавируса «Омикрон» спадет к 20 февраля и станет последней. В своих прогнозах ученый ссылается на математическую модель развития очередной волны пандемии.

В конце декабря «Известия» опросили экспертов о штамме «Омикрон», которые считают его ключевым для всей истории COVID-19. Есть версия, что в случае благополучной мутации, эпидемия сойдет на нет. По прогнозам медиков, этот процесс может занять до года.

30 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что штамм коронавируса «Омикрон» в 3–5 раз заразнее других вариантов инфекции. Также она отметила, что первые проявления болезни у инфицированных этим штаммом наблюдаются уже на 3–5-й день после заболевания. Как уточнила Попова, поствакцинальный иммунитет после «Спутника V» достаточен для сдерживания распространения «Омикрона». По ее словам, основная часть населения России привита именно «Спутником V».

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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