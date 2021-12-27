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Эксперты оценили возможность окончания пандемии в 2022 году

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Пандемия коронавируса закончится, когда уровень коллективного иммунитета достигнет высоких показателей, при этом патогенная способность вируса снизится до минимума за счет мутаций.

Опрошенные «Известиями» вирусологи считают, что появление штамма «Омикрон» — может стать ключевым для всей истории COVID-19, если эта разновидность окажется той самой мутацией, благодаря которой эпидемия сойдет на нет. По прогнозам медиков, этот процесс может занять до года.

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Так, заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Бутенко заявил. что срок окончания пандемии будет зависеть от двух факторов: иммунной прослойки населения и мутагенности вируса.

«Мы видим, что COVID-19, как и другие коронавирусы, имеет высокую способность к мутациям. Чем дольше идет пандемия, тем больше мутирует вирус. Но такие процессы не всегда приводят к усилению патогенности вируса, иногда они работают на его ослабление. Науке известны случаи лишения свойств патогенности вируса в результате мутаций. Не исключено, что по такому же сценарию пойдет и COVID-19», — отметил эксперт.

В следующем году пандемия будет продолжаться, но кульминация, скорее всего, пройдена, поэтому 2022 год должен быть менее драматичным по числу смертей и заражений, считает руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

По его словам, штаммы будут и дальше мутировать, однако сейчас опасность кроется в том, что не вполне ясно, как поведет себя вирус, когда будут сняты все ограничения в Китае.

«Там, как вы помните, с самого старта пандемии был введен режим самоизоляции, поэтому у них в основном только вакцинный иммунитет. Тем не менее я считаю, что пик уже пройден, и дальше мы пойдем на постепенное снижение активности коронавируса. 2022 год будет еще насыщен ковидными событиями, но не в такой степени, как 2021-й», — отметил эксперт.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Оно и ковидно: чего ждать от еще одного года пандемии

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