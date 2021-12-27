Эксперты оценили возможность окончания пандемии в 2022 году

Пандемия коронавируса закончится, когда уровень коллективного иммунитета достигнет высоких показателей, при этом патогенная способность вируса снизится до минимума за счет мутаций.

Опрошенные «Известиями» вирусологи считают, что появление штамма «Омикрон» — может стать ключевым для всей истории COVID-19, если эта разновидность окажется той самой мутацией, благодаря которой эпидемия сойдет на нет. По прогнозам медиков, этот процесс может занять до года.

Так, заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Бутенко заявил. что срок окончания пандемии будет зависеть от двух факторов: иммунной прослойки населения и мутагенности вируса.

«Мы видим, что COVID-19, как и другие коронавирусы, имеет высокую способность к мутациям. Чем дольше идет пандемия, тем больше мутирует вирус. Но такие процессы не всегда приводят к усилению патогенности вируса, иногда они работают на его ослабление. Науке известны случаи лишения свойств патогенности вируса в результате мутаций. Не исключено, что по такому же сценарию пойдет и COVID-19», — отметил эксперт.

В следующем году пандемия будет продолжаться, но кульминация, скорее всего, пройдена, поэтому 2022 год должен быть менее драматичным по числу смертей и заражений, считает руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

По его словам, штаммы будут и дальше мутировать, однако сейчас опасность кроется в том, что не вполне ясно, как поведет себя вирус, когда будут сняты все ограничения в Китае.

«Там, как вы помните, с самого старта пандемии был введен режим самоизоляции, поэтому у них в основном только вакцинный иммунитет. Тем не менее я считаю, что пик уже пройден, и дальше мы пойдем на постепенное снижение активности коронавируса. 2022 год будет еще насыщен ковидными событиями, но не в такой степени, как 2021-й», — отметил эксперт.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Оно и ковидно: чего ждать от еще одного года пандемии