Экипаж россиянина Сотникова победил на этапе «Дакара» в зачете грузовиков
Экипаж команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Дмитрия Сотникова 2 января стал лидером первого этапа ралли-рейда «Дакар» в зачете грузовиков. Гонщик преодолел дистанцию за 3 часа 53 минуты 14 секунд.
Вторым по итогам заезда также пришел представитель команды «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев, он уступил соотечественнику всего 38 секунд. Третье место занял чешский гонщик Алеш Лопрайс, уступив 9 минут 15 секунд.
Антон Шибалов из «КАМАЗ-мастер» стал четвертым, а Андрей Каргинов — пятым.
Первый этап ралли-марафона прошел 2 января, его протяженность составила 333 км. Закончится «Дакар» 14 января. Данные мероприятия пройдут в Саудовской Аравии.
Накануне экипаж участвовавшего в гонке «Дакар» Николаева занял первое место в прологе, в зачете грузовиков. Заезд прошел во втором крупном городе Саудовской Аравии — Джидде. Пролог продлился 19 км.
Обладатель Кубка мира по бахам 2020 года, многократный чемпион России по ралли-рейдам Владимир Васильев 22 ноября рассказал, что проведение чемпионата мира по ралли-рейдам — это большое усиление для дисциплины, которая существует уже долгие годы. По его словам, «Дакар» — это всегда много песков и дюн, в то время как в России хоть сколько-нибудь похожие условия есть только в Астрахани.
За день до этого экипаж российской гоночной команды «Васильев Рейсинг» одержал победу в финальном этапе чемпионата России по ралли-рейдам — бахе «Тихий Дон». По окончательным итогам, Андрей Жигунов занял первое место в трех минутах от ставшего вторым Павла Лебедева. Третьим гонку закончил Вадим Федотов, далее идут Павел Сильнов и Анастасия Нифонтова.