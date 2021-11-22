Экипаж «Васильев Рейсинг» победил на чемпионате России по ралли-рейдам

Экипаж российской гоночной команды «Васильев Рейсинг» одержал победу в финальном этапе чемпионата России по ралли-рейдам — бахе «Тихий Дон». Об этом 21 ноября сообщили на сайте команды.

В последний день участников гонки ждал этап, в программу которого входили два спецучастка, каждый протяженностью 92,9 км. На воскресных спецучастках пилот команды Андрей Жигунов и штурман Олег Уперенко повторили субботний успех — они вновь выиграли один спецучасток и показали второе время на другом. Главный соперник экипажа команды «Васильев Рейсинг» — им на бахе «Тихий Дон» стал Павел Лебедев — сократил отставание от Жигунова, но благодаря отрыву, созданному по итогам субботнего этапа, экипаж Жигунов–Уперенко уверенно довел гонку до победы.

Четвертый спецучасток Жигунов и Уперенко завершили вторыми, проиграв порядка полутора минут Павлу Лебедеву и Кирилла Шубину. На заключительном спецучастке гонки и всего сезона в чемпионате России по ралли-рейдам экипаж команды «Васильев Рейсинг» одержал победу, отыграв у Лебедева 48 секунд. Столь высокие результаты экипаж продемонстрировал в непростых условиях: на утреннем спецучастке возникли проблемы с коробкой передач, их осталось лишь четыре из шести, а на последнем вышел из строя гидроусилитель руля. Но экипаж адаптировался к поведению автомобиля и довел гонку до победы.

По окончательным итогам, Андрей Жигунов занял первое место в трех минутах от ставшего вторым Павла Лебедева. Третьим гонку закончил Вадим Федотов, далее идут Павел Сильнов и Анастасия Нифонтова.

В беседе с «Известиями» Уперенко назвал Жигунова «наикрутейшим профессионалом» с большим опытом в ралли-рейдах и отметил его способность на каждом спецучастке применять что-то новое. Спецучастки итогового дня, по словам штурмана команды, были не сложнее предыдущих, но «такое покрытие, такая природа, что, конечно же, автомобилям категории Т3 здесь немного полегче ввиду профиля дороги». Уперенко отметил, что с Жигуновым знаком более 20 лет, но работал с ним впервые.