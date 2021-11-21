Штурман экипажа-победителя «MOTUL — Тихий Дон» рассказал о работе с Жигуновым

Штурман экипажа-победителя ралли «MOTUL — Тихий Дон» Олег Уперенко рассказал, как ему работалось с пилотом-чемпионом в классическом ралли Андреем Жигуновым. Впечатлениями он поделился с «Известиями» 21 ноября.

«На самом деле, было очень круто и очень здорово, я получил огромное удовольствие», — признался он.

Уперенко назвал Жигунова «наикрутейшим профессионалом» с большим опытом в ралли-рейдах и отметил его способность на каждом спецучастке применять что-то новое.

Спецучастки итогового дня, по словам штурмана команды, были не сложнее предыдущих, но «такое покрытие, такая природа, что, конечно же, автомобилям категории Т3 здесь немного полегче ввиду профиля дороги». Уперенко отметил, что с Жигуновым знаком более 20 лет, но работал с ним впервые.

Экипаж многократного чемпиона России по классическому ралли Андрея Жигунова и Олега Уперенко, представлявший команду «Васильев Рейсинг» (VRT), стали победителями бахи «MOTUL — Тихий Дон», финал которого состоялся в воскресенье, 21 ноября.

Жигунов рассказал, что на его мини-купере, который подготовлен для мощных гонок формата «Дакар», порой бывало непросто на маршруте «MOTUL — Тихий Дон», но тем дороже победа.

Ранее он отмечал, что гонка сложная для человека из другой дисциплины, поэтому приходилось учиться в процессе. Классические ралли и ралли-рейды — разные дисциплины, в них много сложностей, которые требуют подготовки, подчеркнул победитель.

Накануне российская гоночная команда «Васильев Рейсинг» стала лидером бахи «MOTUL — Тихий Дон» по итогам второго этапа спецгонки. Гонщик Владимир Васильев не смог принять участие в финале чемпионата, поэтому коллектив из Петербурга представляют Жигунов и Олег Уперенко.

В чемпионате участвуют 29 экипажей. Четыре пилота заявлены в зачете Т1: Андрей Жигунов, Евгений Суховенко, Артем Терентьев и Андрей Голобородько. Соревнования стартовали 19 ноября в Ростовской области в районе станицы Вешенской.