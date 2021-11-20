Экипаж Жигунова стал лидером второго этапа бахи «MOTUL — Тихий Дон»

Российская гоночная команда «Васильев Рейсинг» стала лидером бахи «MOTUL — Тихий Дон» по итогам второго этапа спецгонки 20 ноября, общая дистанция дня составила 309,6 км.

Гонщик Владимир Васильев не смог принять участие в финале чемпионата, поэтому коллектив из Петербурга представляют многократный чемпион России по классическому ралли Андрей Жигунов и постоянный штурман команды Олег Уперенко.

«Первый круг блуканули <…> На втором круге всё было нормально, но возникла техническая проблема, задние амортизаторы перестали работать от слова «совсем», было принято совместное решение «не удивлять», и мы сбавили темп», — рассказал Жигунов.

Серьезные технические неполадки испытали сразу несколько экипажей. Так, команда Сергея Соболева и Дмитрия Охотникова из Ульяновска длительное время простояла на дистанции Су-2: у машины сорвало задний мост, однако гонщики смогли устранить поломку и добраться до финиша.

Машина экипажа Андрея Голобородько и Андрея Рудницкого утратила мотор, поэтому со второго спецучастка ее доставляли в сервис-парк на «галстуке».

В свою очередь, штурман экипажа Армена Пузяна Павел Емелин отметил, что второй день прошел отлично. По его словам, для пилота было очень много рулежки. Он также поблагодарил комиссара по маршруту Сергея Таланцева за интересную дорогу.

Экипаж Анастасии Нифонтовой, получивший накануне пенализацию за опоздание на пункте контроля времени, по результатам второго этапа идет в пятерке лидеров абсолютного зачета. Однако экипаж участницы пока не смог отыграть 10 штрафных минут.

21 ноября участникам предстоит третий этап «MOTUL — Тихий Дон». Скоростной участок трассы составит 185,8 км. Вечером пройдет торжественное награждение победителей, после чего станут известны имена чемпионов России во всех классах.

В чемпионате участвуют 29 экипажей. Четыре пилота заявлены в зачете Т1 — Андрей Жигунов, Евгений Суховенко, Артем Терентьев и Андрей Голобородько. Соревнования стартовали 19 ноября в Ростовской области в районе станицы Вешенской.

Ранее, 26 октября, гонщик Владимир Васильев, который вместе с Олегом Уперенко на Mini Cooper одержал победу в абсолютном зачете четвертого этапа чемпионата России по ралли-рейдам – 2021, отметил, что в следующем году собирается участвовать в чемпионате мира.

Он напомнил, что спецучасток протяженностью почти 230 км, на котором проходил четвертый этап чемпионата страны, был расположен в районе меловых гор и является одной из уникальных природных достопримечательностей Волгоградской области.