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Многократный чемпион РФ Жигунов рассказал о финале бахи «MOTUL — Тихий Дон»

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Многократный чемпион России по классическому ралли Андрей Жигунов в беседе с «Известиями» в воскресенье, 21 ноября, поделился впечатлениями от прошедшего третьего этапа бахи «MOTUL — Тихий Дон».

В рамках третьего дня участники прошли скоростной участок протяженностью 185,8 км. Таким образом, данный заезд стал финальной гонкой бахи.

«Гонка сложная. <…> Вообще, она сложная для человека из другой дисциплины, из классического ралли, поэтому мне всегда есть чему учиться. <…> Здесь также было чему поучиться, послушать более опытных товарищей. В принципе, с задачей мы справились. Слава богу, не без проблем, но тем не менее на финише были задачи поставлены и выполнены, и это приятно», — сказал Жигунов.

Вместе с тем он отметил, что классические ралли и ралли-рейды являются разными дисциплинами. По словам Жигунова, в этих дисциплинах много сложностей, которые требуют подготовки.

Кроме того, многократный чемпион подчеркнул, что трасса была составлена отлично. Он поблагодарил организаторов мероприятия по этому направлению.

Накануне российская гоночная команда «Васильев Рейсинг» стала лидером бахи «MOTUL — Тихий Дон» по итогам второго этапа спецгонки. Гонщик Владимир Васильев не смог принять участие в финале чемпионата, поэтому коллектив из Петербурга представляют Жигунов и постоянный штурман команды Олег Уперенко.

В чемпионате участвуют 29 экипажей. Четыре пилота заявлены в зачете Т1: Андрей Жигунов, Евгений Суховенко, Артем Терентьев и Андрей Голобородько. Соревнования стартовали 19 ноября в Ростовской области в районе станицы Вешенской.

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