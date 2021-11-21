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Экипаж Жигунова стал победителем бахи «MOTUL — Тихий Дон»

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Экипаж многократного чемпиона в классическом ралли Андрея Жигунова и титулованного штурмана Олега Уперенко, представлявший команду «Васильев Рейсинг» (VRT), стал победителем бахи «MOTUL — Тихий Дон», финал прошел в воскресенье, 21 ноября.

Серебро получил экипаж Павла Лебедева, а бронзу забрал Вадим Федотов. За три дня гонки экипажи проехали пять спецучастков общей протяженностью 480 км.

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По словам комиссара по маршруту Сергея Таланцева, экипажи накануне прошли спецучастки медленнее. Он уточнил, что на скорость прохождения повлияли погодные условия: после ночи на дороге осталась корочка льда, а на втором проходе пошел дождь.

«На сегодняшнем этапе было меньше навигации, все дороги более видимые и просматриваемые, но при этом было больше рулежки. И сам участок менее скоростной, более закрученный, такой же песчаный, но более узкий <…> Время прохождения трассы практически сошлось с нашими расчетами. Лидер пересек финиш через 1 час 9 минут после старта, а мы рассчитывали – на 1 час ровно», — отметил Таланцев.

В свою очередь Жигунов оценил работу штурмана Олега Уперенко, поскольку на определенном участке трассы было сложно ориентироваться. Но, по словам победителя, карта была прописана корректно и за это большой поклон Таланцеву.

Жигунов также отметил, что классические ралли и ралли-рейды являются разными дисциплинами. Он уточнил, что в этих дисциплинах много сложностей, которые требуют подготовки.

Вместе с тем экипаж Анастасии Нифонтовой и Екатерины Жадановой из Москвы в итоге занял пятую строчку абсолютного зачета. По словам Нифонтовой, никаких технических замечаний в этой гонке не было.

В чемпионате участвовали 29 экипажей. Соревнования стартовали 19 ноября в Ростовской области в районе станицы Вешенской.

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