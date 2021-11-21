Экипаж Жигунова стал победителем бахи «MOTUL — Тихий Дон»

Экипаж многократного чемпиона в классическом ралли Андрея Жигунова и титулованного штурмана Олега Уперенко, представлявший команду «Васильев Рейсинг» (VRT), стал победителем бахи «MOTUL — Тихий Дон», финал прошел в воскресенье, 21 ноября.

Серебро получил экипаж Павла Лебедева, а бронзу забрал Вадим Федотов. За три дня гонки экипажи проехали пять спецучастков общей протяженностью 480 км.

По словам комиссара по маршруту Сергея Таланцева, экипажи накануне прошли спецучастки медленнее. Он уточнил, что на скорость прохождения повлияли погодные условия: после ночи на дороге осталась корочка льда, а на втором проходе пошел дождь.

«На сегодняшнем этапе было меньше навигации, все дороги более видимые и просматриваемые, но при этом было больше рулежки. И сам участок менее скоростной, более закрученный, такой же песчаный, но более узкий <…> Время прохождения трассы практически сошлось с нашими расчетами. Лидер пересек финиш через 1 час 9 минут после старта, а мы рассчитывали – на 1 час ровно», — отметил Таланцев.

В свою очередь Жигунов оценил работу штурмана Олега Уперенко, поскольку на определенном участке трассы было сложно ориентироваться. Но, по словам победителя, карта была прописана корректно и за это большой поклон Таланцеву.

Жигунов также отметил, что классические ралли и ралли-рейды являются разными дисциплинами. Он уточнил, что в этих дисциплинах много сложностей, которые требуют подготовки.

Вместе с тем экипаж Анастасии Нифонтовой и Екатерины Жадановой из Москвы в итоге занял пятую строчку абсолютного зачета. По словам Нифонтовой, никаких технических замечаний в этой гонке не было.

В чемпионате участвовали 29 экипажей. Соревнования стартовали 19 ноября в Ростовской области в районе станицы Вешенской.