Васильев поборется за титул первого чемпиона мира по ралли-рейдам

Обладатель Кубка мира по бахам 2020 года, многократный чемпион России по ралли-рейдам Владимир Васильев планирует бороться за чемпионство мира. Об этом он 22 ноября сообщил в интервью «Известиям».

Гонщик отметил, что уже сейчас готовится к ралли «Дакар», которое стартует в Саудовской Аравии 1 января. В 2022 году впервые за всю историю дисциплины состоится чемпионат мира по ралли-рейдам. «Дакар» станет первым этапом соревнований.

«В этом году «Дакар» — это первый этап чемпионата мира. Раньше в нашей дисциплине не было чемпионата мира вообще. У нас был Кубок мира — это наивысшее достижение. Если выигрываешь кубок мира — это приравнивалось к чемпионату, ты как чемпион мира становишься, хотя официально это Кубок. Сейчас сделали разделение, то есть будет и Кубок мира, и чемпионат мира», — пояснил Васильев.

По его мнению, проведение чемпионата мира по ралли-рейдам — это большое усиление для дисциплины, которая существует уже долгие годы.

«Это огромный плюс. Это усилие дисциплины. Эта дисциплина уже давно. Тот же «Дакар» уже 30 с лишним лет, и не было никогда чемпионата мира в ралли-рейдах. Сейчас это будет чемпионат мира и открытие сезона. У людей, которые проехали «Дакар», всегда будет шанс проехать еще несколько этапов и побороться за чемпионство мира. И я в том числе буду в следующем году ехать остальные этапы, помимо «Дакара», еще четыре этапа, чтобы побороться», — сказал российский гонщик.

Васильев добавил, что внутрироссийские соревнования значительно отличаются от международных. По его словам, «Дакар», где бы он не проходил, — это всегда много песков и дюн, в то время как в России хоть сколько-нибудь похожие условия есть только в Астрахани.

Комментируя победу своей команды «Васильев Рейсинг» в бахе «Тихий Дон», он заявил, что выступление на соревнованиях многократного чемпиона России по классическому ралли Андрея Жигунова и титулованного штурмана Олега Уперенко без участия лидера стало хорошим опытом.

«Проехала команда нормально. Получили хороший опыт как раз в плане езды без меня», — отметил Васильев.

Сам Владимир Васильев принять участие в бахе не смог.

Днем ранее экипаж российской гоночной команды «Васильев Рейсинг» одержал победу в финальном этапе чемпионата России по ралли-рейдам — бахе «Тихий Дон». По окончательным итогам, Андрей Жигунов занял первое место в трех минутах от ставшего вторым Павла Лебедева. Третьим гонку закончил Вадим Федотов, далее идут Павел Сильнов и Анастасия Нифонтова.

В беседе с «Известиями» Уперенко назвал Жигунова «наикрутейшим профессионалом» с большим опытом в ралли-рейдах и отметил его способность на каждом спецучастке применять что-то новое. Спецучастки итогового дня, по словам штурмана команды, были не сложнее предыдущих, но «такое покрытие, такая природа, что, конечно же, автомобилям категории Т3 здесь немного полегче ввиду профиля дороги». Уперенко отметил, что с Жигуновым знаком более 20 лет, но работал с ним впервые.