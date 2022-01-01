Экипаж россиянина Николаева занял первое место в прологе ралли «Дакар»

Экипаж участвовавшего в гонке «Дакар» Эдуарда Николаева 1 января занял первое место в прологе, в зачете грузовиков. Заезд прошел во втором крупном городе Саудовской Аравии — Джидде.

Пролог продлился 19 км. Вторым пришел экипаж Дмитрия Сотникова с отставанием в 7 секунд, третьим стал экипаж Андрея Каргинова (+15 секунд). Все они являются представителями команды «КАМАЗ-мастер».

Первый этап будущего ралли-марафона пройдет 2 января, его протяженность составит 333 км. Закончится «Дакар» 14 января. Данные мероприятия также пройдут в Саудовской Аравии.

Обладатель Кубка мира по бахам 2020 года, многократный чемпион России по ралли-рейдам Владимир Васильев 22 ноября рассказал, что проведение чемпионата мира по ралли-рейдам — это большое усиление для дисциплины, которая существует уже долгие годы. По его словам, «Дакар» — это всегда много песков и дюн, в то время как в России хоть сколько-нибудь похожие условия есть только в Астрахани.

За день до этого экипаж российской гоночной команды «Васильев Рейсинг» одержал победу в финальном этапе чемпионата России по ралли-рейдам — бахе «Тихий Дон». По окончательным итогам, Андрей Жигунов занял первое место в трех минутах от ставшего вторым Павла Лебедева. Третьим гонку закончил Вадим Федотов, далее идут Павел Сильнов и Анастасия Нифонтова.