QR-коды для посещения кафе и магазинов ввели в Санкт-Петербурге

Сертификаты с QR-кодом о вакцинации от коронавируса или перенесенном COVID-19 для посещения предприятий общепита и непродовольственных магазинов 2 января ввели в Санкт-Петербурге. Об этом свидетельствуют поправки в постановление городского правительства № 121.

«Сертификат с QR-кодом о перенесенном заболевании и(или) вакцинации или справка о медотводе с отрицательным ПЦР (до 2 дней) понадобится при посещении (...) заведений общепита, розничных магазинов», — указано в методических рекомендациях, опубликованных городским комитетом по промышленной политике, инновациям и торговле.

Нововведение не затрагивает производственные столовые и предприятия общепита, которые располагаются на территории гостиниц, вокзалов и аэропортов. Также исключением являются продовольственные магазины и магазины, торгующие товарами первой необходимости, аптеки, автозаправки и магазины, не имеющие торгового зала.

В соответствии с постановлением, проверять наличие QR-кода предприятия общепита должны на входе (первый приоритет), при приеме заказа (второй приоритет) и при оплате на кассе (третий приоритет). Магазины должны проводить проверку на входе (первый приоритет) и при оплате на кассе (второй приоритет). Для торгово-развлекательных комплексов требование касается проверки на входе на территорию внутренних торговых объектов.

При этом для посещения театров при наличии медицинского отвода отрицательный ПЦР не нужен.

Иностранцы должны предоставлять документ, подтверждающий вакцинацию препаратом, зарегистрированным в РФ, либо сертификат с QR-кодом о вакцинации (региональный), выданный в пункте вакцинации.

28 декабря глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова сообщила, что в России продолжается тенденция к снижению заболеваемости COVID-19. Попова отметила, что к новогодним праздникам Россия подходит со стабильной ситуацией по коронавирусу, однако после каникул ожидается ухудшение эпидемиологической ситуации.

Днем ранее губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал, что почти 3 млн жителей города сделали прививку от коронавируса с учетом первого компонента. По словам чиновника, в городе развернуто 190 пунктов вакцинации.

По данным пресс-службы городской администрации, общее количество завершивших цикл вакцинации от COVID-19 в Петербурге превышает 2,6 млн человек.

Согласно расчетам властей, Санкт-Петербург может в январе 2022 года достичь необходимого для формирования коллективного иммунитета уровня вакцинации 80% населения (не учитывая детей и людей, у которых имеются противопоказания), если в день будет вакцинироваться порядка 40 тыс. человек.

Власти России призывают граждан вакцинироваться, для того чтобы обезопасить здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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