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Транзит газа из России через Украину в Словакию 1 января упал на 41,7%

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Транзит российского газа через Украину в направлении Словакии 1 января упал до минимума. Об этом сообщает 2 января Reuters со ссылкой на данные словацкого газотранспортного оператора Eustream.

Отмечается, что прокачка через пограничный пункт Велке Капушаны сократилась с 84 млн до 49 млн куб. м., на 41,7%. Этот показатель является самым низким со 2 ноября 2021 года.

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Вместе с тем подобное снижение является последствием отказа «Газпрома» от бронирования мощности для транзита природного газа через Польшу по газопроводу Ямал–Европа.

Российский газовый холдинг не бронировал мощности для транзита газа через Польшу по Ямалу–Европе с 21 по 24 декабря. В результате транзит газа в ФРГ был приостановлен, затем начался обратный реверс. После чего «Газпром» также не забронировал мощности по газопроводу и на 31 декабря 2021 года.

23 декабря президент России Владимир Путин подчеркнул, что «Газпром» не забронировал этот трафик, потому что его контрагенты и компании, которые покупают голубое топливо по данному маршруту, не выставили заявок на покупку. Российский лидер указал на основания предполагать, что возвращаемый реверсом из ФРГ в Польшу газ позже идет на Украину.

Представитель министерства экономики и защиты климата ФРГ Анника Айнхорн 27 декабря подчеркнула, что Россия выполняет все свои контрактные обязательства по поставкам. По ее словам, безопасность поставок по-прежнему гарантирована.

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