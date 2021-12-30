«Газпром» не забронировал прокачку по Ямалу–Европе на 31 декабря

«Газпром» не забронировал мощности для транзита природного газа через Польшу по газопроводу Ямал–Европа на 31 декабря. Соответствующая информация следует в четверг, 30 декабря, из данных платформы GSA Platform.

На аукционе были предложены мощности по прокачке 89,1 млн куб. м в сутки. Однако они остались невостребованными.

При этом из-за отсутствия заявок на поставку газа со стороны европейских клиентов «Газпром» уже 11 день подряд отказывается от бронирования прокачки по Ямалу–Европе.

Относительно января 2022 года холдинг забронировал мощности в объеме 21,6%, или 19,28 млн куб. м газа в сутки, еще в середине декабря.

Ранее, 27 декабря, в «Газпроме» сообщили, что из подземных хранилищ газа (ПХГ) Европы отобрано уже 43,1% от объема, закачанного в этом году. Объем активного газа в хранилищах, по данным Gas Infrastructure Europe на 24 декабря, был на 21,1 млрд куб. м меньше прошлогоднего уровня.

Представитель министерства экономики и защиты климата ФРГ Анника Айнхорн 27 декабря подчеркнула, что Россия выполняет все свои контрактные обязательства по поставкам. По ее словам, безопасность поставок по-прежнему гарантирована.

Российский газовый холдинг не бронировал мощности для транзита газа через Польшу по Ямалу–Европе с 21 по 24 декабря. В результате транзит газа в ФРГ был приостановлен, затем начался обратный реверс.

23 декабря президент России Владимир Путин подчеркнул, что «Газпром» не забронировал этот трафик, потому что его контрагенты и компании, которые покупают голубое топливо по данному маршруту, не выставили заявок на покупку. Российский лидер указал на основания предполагать, что возвращаемый реверсом из ФРГ в Польшу газ позже идет на Украину.