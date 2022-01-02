В Роспотребнадзоре объяснили устойчивость некоторых людей к COVID-19

Замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова пояснила, почему за два года пандемии некоторые люди так и не болели COVID-19.

Специалист отметила, что существует категория людей, у которых после повторных контактов с зараженными не появляются симптомы коронавирусной инфекции и антитела. Это может свидетельствовать о том, что благодаря использованию защитных масок и соблюдению социальной дистанции, а также принятию своевременных профилактических мер вирус не попал на слизистые оболочки или не смог закрепиться в организме.

Кроме того, по словам Руженцовой, человек может сначала заразиться коронавирусом, но не заметить этого и перенести заболевание либо бессимптомно, либо с легкими проявлениями инфекции. Потом у него образуются антитела, которые в течение некоторого времени не дают организму заболеть повторно.

«Подобные случаи можно объяснить отличной работой иммунной системы, а также небольшим количеством попавшего на слизистые оболочки вируса», — приводит слова эксперта «Российская газета».

При этом он подчеркнула, что подобное чаще наблюдается у привитых и тех, кто пользуется медицинскими масками.

Руженцова объяснила, что сократить вероятность заболевания можно, если сразу после контакта пополоскать горло, рот и промыть нос водой или спецраствором. При этом важно учитывать, что иммунная система не всегда срабатывает и любой стресс, недосыпание или физическая нагрузка могут в снизить защиту организма. Она обратила внимание на то, что так или иначе непривитый человек в какой-то момент всё же заболевает.

Ранее, 31 декабря, издание стало известно, что в Японии разрабатывают вакцину от коронавирусной инфекции, которая смогла бы дать организму пожизненный иммунитет. Клинические испытания препарата запланированы на 2023 год. Над вакциной работают ученые из Токийского института медицинских наук. За основу исследования специалисты взяли разработанную в XVIII веке вакцину против оспы, содержащую неопасный вариант вируса.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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