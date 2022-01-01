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Japan Times: в Японии могут начать испытания пожизненной вакцины от COVID-19 в 2023 году

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Японская фармацевтическая компания Nobelpharma в 2023 году может приступить к клиническим испытаниям вакцины от коронавируса, которая могла бы дать пожизненный иммунитет к возбудителю COVID-19. Об этом сообщила 31 декабря газета The Japan Times.

Специалисты Токийского института медицинских наук с профессором Митинори Кохарой в своих разработках основывались на вакцине от оспы. Данный препарат был создан в XVIII веке, в себе он содержал неопасный для человека вирус коровьей оспы.

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В свою очередь, японские ученые предположили, что новый вариант вакцины, которая будет содержать спайковый белок коронавируса SARS-CoV-2, позволит добиться выработки пожизненного иммунитета. Об этом свидетельствуют в том числе опыты, проведенные на мышах.

В результате исследования использовался рекомбинантный вирус осповакцины, кодирующий ген птичьего гриппа. Эксперименты показали высокую выработку антител, а сами антитела сохранялись более 20 месяцев.

Японский производитель лекарств Nobelpharma, по данным издания, собирается провести первую и вторую фазы клинических испытаний в первой половине 2023 года при участии 150–200 человек.

Ранее, 31 декабря, директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рассказал о новой российской вакцине от коронавируса. По его словам препарат «Конвасэл» будет эффективнее воздействовать на клеточный иммунитет. Вакцина может быть зарегистрирована до конца I квартала 2022 года.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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