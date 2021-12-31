Посол России заявил о планах Москвы активизировать партнерские связи с Веной

Москва и Вена в 2022 году активизируют давние традиционные партнерские связи, а также реализуют ряд совместных проектов. Об этом сообщил посол России в Австрии Дмитрий Любинский.

«В ближайшей повестке дня — и эту тему хотел бы выделить отдельно — активизация давних традиционных партнерских связей между столицами наших стран — Москвой и Веной», — отметил посол в интервью «РИА Новости», опубликованном 31 декабря.

Он также добавил, что это обоюдный настрой столичных властей. Вместе с тем, по словам Любинского, с Палатой экономики Австрии посольство готовится провести второй форум «День российских регионов» ориентировочно весной 2022 года.

Ранее, 7 декабря, президент России Владимир Путин поздравил нового председателя правящей Австрийской народной партии Карла Нехаммера со вступлением в должность федерального канцлера. По словам Путина, в России ценят конструктивные отношения с Австрией.

До этого, 2 декабря, министр финансов Австрии и глава Австрийской народной партии Гернот Блюмель заявил об отставке. В этот же день Себастьян Курц официально объявил, что покидает пост председателя партии, входящей в правящую коалицию с «Зелеными», и уходит из австрийской политики.

Доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев спустя день отметил, что в результате данных перестановок в правящей коалиции усилится роль «Зеленых», что может негативно сказаться на отношениях Вены с Москвой, несмотря на «запас прочности» автрийско-российских отношений. По его словам, нельзя исключать проведение досрочных парламентских выборов.