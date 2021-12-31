Прямой эфир
Мир
Лавров назвал цель предложений России о гарантиях безопасности
Мир
В Венгрии заявили о заинтересованности в успешных переговорах России и НАТО
Общество
В России за сутки выявили 20 638 случаев COVID-19
Мир
Посол России призвал ЕС к взаимному признанию COVID-сертификатов
Мир
Лавров рассказал о стратегии внешней политики Союзного государства
Мир
Экс-дипломат США Джатрас отметил важность переговоров Путина и Байдена
Политика
Политолог оценил переговоры Путина с Байденом
Общество
Сомнолог назвал способ адаптироваться к работе после праздников
Мир
Посол России заявил о планах Москвы активизировать партнерские связи с Веной
Общество
Синоптик спрогнозировал похолодание в Москве в ночь на 2 января

Посол России заявил о планах Москвы активизировать партнерские связи с Веной

Посол России Любинский: Москва и Вена в 2022 году активизируют партнерские связи
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Москва и Вена в 2022 году активизируют давние традиционные партнерские связи, а также реализуют ряд совместных проектов. Об этом сообщил посол России в Австрии Дмитрий Любинский.

«В ближайшей повестке дня — и эту тему хотел бы выделить отдельно — активизация давних традиционных партнерских связей между столицами наших стран — Москвой и Веной», — отметил посол в интервью «РИА Новости», опубликованном 31 декабря.

Стресс-тест: как Сергей Лавров приглашал австрийского главу МИДа в Крым
А тот не имел ни желания, ни возможности поехать

Он также добавил, что это обоюдный настрой столичных властей. Вместе с тем, по словам Любинского, с Палатой экономики Австрии посольство готовится провести второй форум «День российских регионов» ориентировочно весной 2022 года.

Ранее, 7 декабря, президент России Владимир Путин поздравил нового председателя правящей Австрийской народной партии Карла Нехаммера со вступлением в должность федерального канцлера. По словам Путина, в России ценят конструктивные отношения с Австрией.

До этого, 2 декабря, министр финансов Австрии и глава Австрийской народной партии Гернот Блюмель заявил об отставке. В этот же день Себастьян Курц официально объявил, что покидает пост председателя партии, входящей в правящую коалицию с «Зелеными», и уходит из австрийской политики.

Доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев спустя день отметил, что в результате данных перестановок в правящей коалиции усилится роль «Зеленых», что может негативно сказаться на отношениях Вены с Москвой, несмотря на «запас прочности» автрийско-российских отношений. По его словам, нельзя исключать проведение досрочных парламентских выборов.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021