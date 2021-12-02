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Министр финансов и глава Австрийской народной партии ушел в отставку

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Министр финансов Австрии и глава Австрийской народной партии Гернот Блюмель заявил об отставке в четверг, 2 декабря, пишет Die Presse.

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Блюмель в течение многих лет был доверенным лицом экс-канцлера Себастьяна Курца. Причиной данного решения чиновник назвал семейные обстоятельства.

«Это не всегда было просто, но каждый день я считал себя привилегированным исполнителем задач», — написал Блюмель.

Он добавил, что прошедший год был сложным «во многих отношениях», и на профессиональном уровне, но особенно для семьи. Так, в результате его политической деятельности и внутриполитических столкновений неоднократно поступали угрозы убийства в адрес его семьи. Отставка Себастьяна Курца со всех постов дала «финальный толчок» для принятия аналогичного решения.

«Я решил уйти из политики. Ради моей семьи», — заключил экс-министр и экс-глава Австрийской народной партии.

Ранее, 2 декабря, Себастьян Курц официально объявил, что покидает пост председателя Австрийской народной партии, входящей в правящую коалицию с «Зелеными», и уходит из австрийской политики.

Вслед за этим канцлер Австрии Александер Шалленберг заявил о готовности оставить этот пост. Он признался, что никогда не хотел брать на себя функцию федерального лидера Новой народной партии.

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