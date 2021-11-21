Внутри Вены: сможет ли Себастьян Курц снова стать канцлером

У бывшего главы австрийского правительства Себастьяна Курца, несмотря на скандал, есть шансы вернуть свою должность на следующих парламентских выборах, считают опрошенные «Известиями» эксперты. 18 ноября парламент страны лишил экс-канцлера и главу Австрийской народной партии (ÖVP) депутатской неприкосновенности. Это позволит продолжить расследование в связи с коррупционными обвинениями, из-за которых политик лишился в октябре своего поста. При этом Себастьян Курц лично просил своих соратников поддержать запрос прокуратуры, чтобы доказать невиновность. По мнению опрошенных «Известиями» политологов, за обвинениями Курцу могут стоять альтернативные политические силы в Австрии, заинтересованные в ослаблении ÖVP накануне президентских выборов в 2022 году. Как изменится политический ландшафт в стране — в материале «Известий».

Кто старое помянет

18 ноября Национальный совет Австрии единогласно проголосовал за снятие депутатской неприкосновенности с экс-канцлера и все еще лидера Австрийской народной партии (ÖVP) Себастьяна Курца. Это позволит продолжить расследование в связи с коррупционными обвинениями в отношении политика, из-за которых в октябре он лишится поста.

Внутри Вены Заседание национального совета парламента Фото: Global Look Press/Georges Schneider

Сам Себастьян Курц неоднократно подчеркивал, что заинтересован в скорейшем разъяснении ситуации. На этот раз он просил своих соратников поддержать решение о снятии с него депутатской неприкосновенности, чтобы в будущем доказать свою непричастность к обвинениям. «Я точно знаю, что я ни в чем не виновен. И поэтому я лично надеюсь на скорейшее расследование и быстрое решение [суда]. И отказ от иммунитета — основа для этого, поэтому я рад, что это происходит в наши дни», — заявил политик.

Справка «Известий» 6 октября в офисе Себастьяна Курца, в штабе его партии ÖVP в Вене, а также в министерстве финансов прошли обыски. Австрийская прокуратура запустила расследование против самого главы правительства и еще девяти приближенных к нему политиков. По версии следствия, с 2016 по 2018 год минфин страны использовал бюджетные средства для финансирования рекламных объявлений в одной из австрийских газет в обмен на размещение опросов общественного мнения, которые служили интересам партии Себастьяна Курца. В частности, по версии прокуратуры, представители кабмина покупали в издании рекламу в обмен на размещение выгодных Народной партии Австрии публикаций. В качестве аргумента приводится тот факт, что именно в этот период Себастьян Курц возглавил ÖVP и привел ее к власти в составе коалиционного правительства с крайне правой партией FPÖ.

Себастьян Курц тут же все отверг. «Я убежден, что и эти обвинения окажутся ложными», — заявил политик, отметив, что текстовые сообщения, которые прокуроры используют в качестве доказательства его вины, были вырваны из контекста. Тем не менее, выступая с речью уже о своей отставке 9 октября, он отметил: «Моя страна для меня важнее, чем я сам. Сейчас нужны стабильные условия, поэтому я хотел бы освободить место для выхода из тупика».

Опрошенные «Известиями» политологи уверены, что, несмотря на скандал, у экс-канцлера есть все шансы вернуть себе пост, тем более подобная ситуация происходит с Себастьяном Курцем не в первый раз. Заведующий отделом социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер напомнил «Известиям», что предтечей этой ситуации стал так называемый в прессе скандал «Ибица-гейт», который привел к первой отставке Курца.

Напомним, первая коалиция между партией Курца ÖVP и Австрийской партией свободы (FPÖ) развалилась в мае 2019 года как раз после скандала, получившего в прессе название «Ибица-гейт». Тогда лидера последней Хайнца-Кристиана Штрахе обвинили в получении денег от женщины, представлявшейся племянницей российского олигарха. На опубликованном видео девушка заявляла о готовности неких россиян финансировать избирательную кампанию Штрахе в обмен на приобретение газеты Kronen Zeitung и правительственные контракты в строительной сфере. В связи с этим 27 мая 2019 года правительство Курца получило парламентский вотум недоверия. Новым канцлером стала Бригитта Бирляйн. Но уже по итогам досрочных парламентских выборов 29 сентября 2019 года партия Курца улучшила свои результаты, заполучив 37,5% голосов. В результате 7 января 2020 года Себастьян Курц вновь был назначен федеральным канцлером. Но если молодому политику удалось выйти из воды сухим, то FPÖ пришлось уйти в глубокую оппозицию.

Внутри Вены Бывший глава австрийского правительства Себастьян Курц Фото: Global Look Press/Georges Schneider

— В «Ибица-гейт» все было неоднозначно. После этой ситуации Австрийская партия свободы почувствовала, что под них был сделан подкоп. Они были выброшены за борт, оказавшись в оппозиции и без лидера в лице Штрахе. Есть вероятность, что именно FPÖ решили поднять историю пятилетней давности якобы с участием Себастьяна Курца, тем более что у FPÖ есть связи в правоохранительных органах, — заявил «Известиям» Владимир Швейцер.

По его словам, это связано с грядущими президентскими выборами в Австрии, которые назначены на 2022 год. По словам эксперта, FPÖ планируют вступить в эту гонку со своей кандидатурой Норбертом Хофером, который в 2016 году проиграл нынешнему президенту Александру Ван дер Беллену менее 1% (50,3% против 49,7%). Как отметил политолог, чтобы добиться победы своего кандидата, в этот раз FPÖ необходимо создать ситуацию, из-за которой избиратель будет сомневаться в кандидатах и от ÖVP, и от «Зеленых», которые сейчас составляют правящую коалицию.

Самый-самый

Австрийский политолог Вольфганг Мюллер заявил «Известиям», что в результате скандала рейтинг ÖVP упал с 36 до 26% в опросах общественного мнения, в то время как популярность SPÖ (Социал-демократической партии) и FPÖ немного выросли до 24 и 20% соответственно. Что касается кандидатуры Себастьяна Курца, все-таки большинство выступают против его возвращения в канцелярию, подчеркнул эксперт.

— Тем не менее пока основания для такого заключения — это лишь смутные подозрения в коррупции, которые сейчас подвергаются сомнению. Если обвинения будут опровергнуты, прокуратура только дискредитирует себя, а настроение избирателей может резко измениться, — считает Вольфганг Мюллер.

О том, что обвинения в адрес Курца высосаны из пальца, и потому у политика есть все шансы получить оправдательный приговор и триумфально вернуться в большую политику, заявил «Известиям» доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев.

— То, что Курц пошел на это (снятие депутатской неприкосновенности. — «Известиям»), лишний раз убеждает, что он в себе уверен. Он остается самым популярным политиком Австрии. Ему надо возвращать не доверие народа, а доверие изначально оппозиционно настроенных к нему лево-либеральных СМИ и тех представителей политической элиты в Австрии, которые ему годятся в отцы, — сообщил «Известиям» эксперт.

Политолог Владимир Швейцер выразил в беседе с «Известиями» мнение, что начатая атака против Себастьяна Курца — это попытка скомпрометировать политика в период подготовки ко внеочередным выборам в парламент, которые могут произойти раньше президентских.

Внутри Вены Бывший глава австрийского правительства Себастьян Курц Фото: Global Look Press/TOBIAS STEINMAURER

— Есть предположения, что Курц добьется признания невиновности в суде. После этого он выйдет на политическую арену и сможет выиграть досрочные выборы, — подчеркнул эксперт.

Вадим Трухачев также отметил, что не стоит исключать проведения в Австрии досрочных парламентских выборов: «Пока коалиция работает. Учитывая то, что Народная партия и «Зеленые» расходятся по очень многим пунктам, нельзя исключать, что такой союз не просуществует еще пять лет и придется объявить досрочные выборы».

Тем не менее профессор университета в Инсбруке, политолог Герхард Манготт отметил в беседе с «Известиями», что, хотя возвращение Курца после парламентских выборов не исключено, из-за пострадавшей репутации на политика могут повесить и ответственность за всплеск коронавируса в стране. Отметим, из-за роста заражений в последние недели Австрия стала первым государством ЕС, которому пришлось ввести локдаун для непривитых. Кроме того, 22 ноября в стране вводится общенациональный карантин на 20 дней, а с февраля 2022 года власти планируют сделать вакцинацию обязательной.

Как отметил Герхард Манготт, если на парламентских выборах социал-демократы, «Зеленые» и либералы («Новая Австрия и Либеральный форум» — NEOS) получат большинство, у них есть все шансы сформировать правительство. Тогда ÖVP впервые с 1990 года окажется в оппозиции.