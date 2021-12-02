Источники сообщили о намерении экс-канцлера Австрии Курца уйти из политики

Бывший канцлер Австрии Себастьян Курц намерен полностью прекратить политическую деятельность. Об этом 2 декабря сообщило издание Krone.

Как полагают источники, близкие к политику, причиной такого решения могло стать рождение у него сына. Собеседники издания рассказали, что когда Курц увидел ребенка, то в нем «что-то щелкнуло».

Роль лидера консервативной Австрийской народной партии страны может взять на себя министр внутренних дел страны Карл Нехаммер, добавляет газета.

В октябре Курц объявил об отставке с поста канцлера Австрии в связи с расследованием антикоррупционной прокуратуры. Во избежание хаоса он сложил с себя полномочия главы правительства.

При этом место главы партии и депутата Национального совета политик сохранил.

10 октября федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен привел к присяге нового канцлера Александера Шалленберга. Он пообещал продолжить политический курс своего предшественника.