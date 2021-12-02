Шалленберг заявил о готовности оставить пост канцлера Австрии

Ставший после отставки Себастьяна Курца канцлером Австрии Александер Шалленберг заявил о готовности оставить этот пост после того, как его предшественник объявил об уходе из политики. Об этом в четверг, 2 декабря, сообщает издание Cronen Zeitung.

«Это не мое намерение и никогда не было моей целью — взять на себя функцию федерального лидера Новой народной партии. Я твердо верю, что оба поста — глава правительства и лидер федеральной партии, самой сильной партии Австрии — должны быстро воссоединиться в одной руке», — объяснил Шалленберг свое заявление об отставке.

Также он добавил, что решение на этот счет должно быть принято внутри партии.

Ранее 2 декабря Курц официально объявил, что покидает пост председателя Австрийской народной партии, входящей в правящую коалицию с «Зелеными», и уходит из австрийской политики.

Отмечается, что роль лидера консервативной Австрийской народной партии страны может взять на себя министр внутренних дел страны Карл Нехаммер.

В октябре Курц объявил об отставке с поста канцлера Австрии в связи с расследованием антикоррупционной прокуратуры. «Во избежание хаоса» он сложил с себя полномочия главы правительства.

При этом место главы партии и депутата Национального совета политик сохранил.

10 октября федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен привел к присяге нового канцлера Шалленберга. Он пообещал продолжить политический курс своего предшественника.