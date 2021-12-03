Политолог объяснил решение нескольких австрийских политиков уйти в отставку

Решения об уходе в отставку нескольких австрийских политиков связаны с коррупционным скандалом, из-за которого покинул свой пост предыдущий канцлер страны Себастьян Курц. Такое мнение, в пятницу, 3 декабря, выразил в беседе с «Известиями» доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев.

«Происходящее, прежде всего, связано с коррупционным скандалом, из-за которого Себастьяну Курцу сначала пришлось покинуть пост канцлера. Я думаю, он ушел не сам, а «его ушли». У Курца накопилось слишком много врагов: президент Австрии Александр Ван дер Беллен, канцлер ФРГ Ангела Меркель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен», — рассказал он.

По словам эксперта, Себастьян Курц не устраивал всех их, поскольку, будучи молодым политиком, делал карьеру не в кабинетах, а пошел в армию и общался непосредственно с народом даже в соцсетях. Он ввел себя неформально в вопросах миграционной политики, чем особенно не нравился перечисленным фигурам, указал Трухачев.

Вслед за ним в отставку уходят и те, кто так или иначе был с ним тесно связан — нынешний канцлер Александер Шелленберг, а также министр финансов Австрии Гернот Блюмел, добавил политолог.

Согласно мнению эксперта, в результате данных перестановок в правящей коалиции усилится роль «Зеленых», что может негативно сказаться на отношениях Вены с Москвой, несмотря на «запас прочности» автрийско-российских отношений.

«Нельзя исключать проведение досрочных парламентских выборов. Их могут совместить и с президентскими выборами, которые пройдут в Австрии в апреле 2022 года. Если количество мест в Национальном совете Австрии позволит, то в стране повторится немецкий вариант — коалиция «Зеленых» и социал-демократов (СДПА). Тогда новым канцлером сможет стать и глава СДПА Памела Ренди-Вагнер. Только если усилится Австрийская партия свободы (АПС), удастся избежать светофорной коалиции в Австрии», — заключил Трухачев.

В октябре Курц объявил об отставке с поста канцлера Австрии в связи с расследованием антикоррупционной прокуратуры. «Во избежание хаоса» он сложил с себя полномочия главы правительства.

При этом 2 декабря он официально объявил, что покидает пост председателя Австрийской народной партии, входящей в правящую коалицию с «Зелеными», и уходит из австрийской политики. Отмечалось, что роль лидера консервативной Австрийской народной партии страны может взять на себя министр внутренних дел страны Карл Нехаммер.

Вслед за этим канцлер Австрии Шалленберг заявил о готовности оставить свой пост. Он признался, что никогда не хотел брать на себя функцию федерального лидера Новой народной партии.

Также о своей отставке объявил и министр финансов Австрии и глава Австрийской народной партии Блюмель.