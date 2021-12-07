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Путин поздравил нового канцлера Австрии со вступлением в должность

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Президент России Владимир Путин поздравил нового председателя правящей Австрийской народной партии Карла Нехаммера со вступлением в должность федерального канцлера Австрии. Телеграмму главы государства опубликовал 7 декабря на своей странице в Facebook посол РФ в Вене Дмитрий Любинский.

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По словам Путина, в России ценят конструктивные отношения с Австрией. Российский лидер выразил надежду, что работа Нехаммера во главе австрийского правительства поспособствует развитию сотрудничества стран по разным направлениям.

«Это, несомненно, отвечает интересам наших народов, идёт в русле упрочнения стабильности и безопасности на европейском континенте», — отмечается в телеграмме.

Путин пожелал австрийскому канцлеру успеха, благополучия и здоровья.

О том, что Нехаммер станет канцлером Австрии, стало известно 3 декабря.

Накануне министр финансов Австрии и глава Австрийской народной партии Гернот Блюмель заявил об отставке. В этот же день Себастьян Курц официально объявил, что покидает пост председателя партии, входящей в правящую коалицию с «Зелеными», и уходит из австрийской политики.

После этого действующий канцлер Австрии Александер Шалленберг заявил о готовности оставить этот пост. Он признался, что никогда не хотел брать на себя функцию федерального лидера партии.

В октябре Курц объявил об отставке с поста канцлера Австрии в связи с расследованием антикоррупционной прокуратуры.

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