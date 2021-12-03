Кто за новенького: в Австрии снова поменяется канцлер

Новым канцлером в Австрии может стать глава МВД страны Карл Нехаммер, назначенный 3 декабря главой правящей Австрийской народной партии (ÖVP) . Внутрипартийные и правительственные перестановки в республике произошли из-за коррупционного скандала вокруг экс-главы австрийского правительства Себастьяна Курца, который уже объявил о прекращении своей политической деятельности. Вслед за ним полномочия решил сложить и нынешний канцлер страны Александр Шалленберг . Опрошенные «Известиями» эксперты не исключают, что вскоре в республике могут быть объявлены досрочные парламентские выборы. При этом, кто бы не возглавил Австрию, стабильным отношениям Вены с Москвой ничего не грозит, уверены политологи .

В одну реку трижды

Австрийская народная партия (ÖVP), пережившая скандал из-за слухов о коррупции при непосредственном участии экс-канцлера и главы партии Себастьяна Курца, провела специальный съезд 3 декабря. На пресс-конференции по итогам заседания глава МВД страны Карл Нехаммер сообщил, что президиум ÖVP избрал его новым председателем партии, а также кандидатом на пост канцлера страны .

Днем ранее Себастьян Курц заявил в телеэфире, что принял решение полностью уйти из политической жизни в течение ближайших недель . По его словам, завершить карьеру он решил после рождения первенца несколько дней назад. Прошедшие недели были в жизни экс-канцлера непростыми на фоне внутриполитических событий, признался Курц.

9 октября молодой политик покинул кресло канцлера на фоне обвинений в коррупции. Прокуратура подозревает его в подкупе СМИ . 18 ноября Национальный совет Австрии единогласно проголосовал за снятие депутатской неприкосновенности с экс-канцлера, чтобы продолжить расследование. Себастьян Курц поддержал это решение, поскольку сам был заинтересован в скорейшем разъяснении ситуации.

Кто за новенького Себастьян Курц Фото: Global Look Press/Xinhua/Georges Schneider

Справка «Известий» 6 октября в офисе Себастьяна Курца, в штабе его партии ÖVP в Вене, а также в министерстве финансов прошли обыски. Австрийская прокуратура запустила расследование против главы правительства и еще девяти приближенных к нему политиков. По версии следствия, с 2016 по 2018 годы минфин страны использовал бюджетные средства для финансирования рекламных объявлений в одной из австрийских газет в обмен на размещение опросов общественного мнения, которые служили интересам партии Себастьяна Курца. В частности, по версии прокуратуры, представители кабмина покупали в издании рекламу в обмен на размещение выгодных Народной партии Австрии публикаций. В качестве аргумента приводится тот факт, что именно в этот период Себастьян Курц возглавил ÖVP и привел ее к власти.

Все обвинения Себастьян Курц отвергал и надеялся как можно скорее доказать свою правоту. Тем не менее планы поменялись. А вслед за новостью об уходе Курца из политики о сложении полномочий заявили его соратники — нынешний канцлер Александр Шалленберг и министр финансов Гернот Блюмель . Причем последний отметил, что принял это решение в связи с рождением второго ребенка и из-за звучавших угроз в адрес его семьи.

Как заявил в беседе с «Известиями» заведующий отделом социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер, за происходящим может стоять Австрийская партия свободы (FPÖ), состоявшая в коалиции с ÖVP до скандала, известного в прессе как «Ибица-гейт» .

— FPÖ считает, что ее обидели и обокрали на последних президентских выборах (кандидат от FPÖ Норберт Хофер проиграл нынешнему президенту Александру Ван дер Беллену менее 1%. — «Известия»), а также скинули за борт из политической жизни после «Ибица-гейт». Они хотят совершить реванш. И выстроили для этого определенную стратегию — скомпроментировать Курца лично, равных которому в Австрии нет, — заявил эксперт.

Кто за новенького Комитет по расследованию «дела Ибицы», декабрь 2020 года

По его словам, благодаря поддержке спецслужб и правоохранительных служб Австрии, FPÖ удалось начать кампанию по отстранению молодого политика от власти . «Дело раскручивается. Полагаю, что были утечки. И Себастьян Курц решил на время или, действительно, навсегда отойти от политической деятельности, — пояснил Владимир Швейцер.

Как заявил «Известиям» доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев, происходящее прежде всего связано с коррупционным скандалом. Тем не менее политолог уверен, «Курц ушел не сам, а его ушли».

— У Курца накопилось слишком много врагов: президент Австрии Александр Ван дер Беллен, канцлер ФРГ Ангела Меркель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, — заявил «Известиям» политолог. — Будучи молодым политиком, он делал карьеру не в кабинетах, а пошел в армию, общался непосредственно с народом даже в соцсетях и ввел себя неформально в вопросах миграционной политики, чем особенно не нравился перечисленным фигурам . Теперь уходят и приближенные ему лица.

Провести черту

Александр Шалленберг, говоря о своём решении покинуть пост канцлера, заявил, что руководить ÖVP и правительством страны должен один человек . Решение об этом должно быть принято внутри партии, уточнил он. «Я твердо убежден, что обе должности — главы правительства и главы партии, получившей большинство (на выборах) в Австрии, — должны быть быстро объединены в одних руках», — подчеркнул политик.

Кто за новенького Александер Шалленберг Фото: Global Look Press/imago images.de/Martin Juen

ÖVP при этом планирует заняться модернизацией имиджа. В том числе, путем перетасовки своего и правительственного состава. До вступления в должность министра внутренних дел Карл Нехаммер был генеральным секретарем ÖVP (с 2018 по 2020 годы), принадлежит к влиятельной региональной ассоциации Нижней Австрии, но что самое интересное, не входил в ближайшее окружение экс-канцлера Курца. Для Нехаммера — это, безусловно, плюс , ведь лидеры ÖVP пытаются так провести четкую границу с эпохой Себастьяна Курца.

Как заявил «Известиям» Владимир Швейцер, скорее всего в Австрии вскоре будут объявлены досрочные парламентские выборы .

— Тем не менее стоит отметить, что в апреле 2022 года в республике должны состояться президентские выборы . Главный кандидат — нынешний глава государства Александр Ван дер Беллен. Ситуация, когда одни выборы накладываются на другие, создает судорогу. Выборы в Австрии должны быть разведены хотя бы на год, — подчеркнул эксперт.

По его словам, нельзя исключать, что Ван дер Беллен создаст служебный кабинет — правительство на внепартийной основе. «Потом все будет зависеть от исхода президентских выборов. Александру Ван дер Беллену придется заручиться поддержкой «Зеленых» и социал-демократов, поскольку у кандидата от FPÖ есть большие шансы победить», — заключил политолог.

Вадим Трухачев также считает, что исключать проведение досрочных парламентских выборов в Австрии не стоит. По его словам, их все-таки могут совместить с президентскими.

Кто за новенького Бюллетень для голосования на выборах в Австрии Фото: ТАСС/imago stock&people

— Если количество мест в Национальном совете Австрии позволит, то в республике повторится немецкий вариант — коалиция «Зеленых» и социал-демократов (SPÖ) . Тогда новым канцлером сможет стать и глава SPÖ Памела Ренди-Вагнер. Только если усилится Австрийская партия свободы (FPÖ), удастся избежать светофора в Австрии, — отметил эксперт.

Тем не менее, некоторые зарубежные эксперты не исключают, что Себастьян Курц не уходит навсегда, а остается «теневым канцлером», способным влиять на решения главных лиц партии. А позже — вовсе вернется на политическую арену.

Что касается последствий очередной смены правительства в Австрии для международного сообщества, по мнению экспертов, ждать глобальных изменений не стоит .

Хотя, по словам Вадима Тухачева, в результате данных перестановок в правящей коалиции усилится роль «Зеленых», что может негативно сказаться на отношения Вены с Москвой, запас прочности у автрийско-российских отношений есть.

Кто за новенького Фото: Global Look Press/photonews.at/Georges Schneider

— После второй мировой войны ни один канцлер Австрии не занимал ни антисоветскую, ни антироссийскую позицию. Они прекрасно знают, что наши солдаты жертвовали жизнями, чтобы освободить восточную Австрию. Кто бы ни пришел ко власти в Австрии, изменений в отношениях с РФ не будет. Это определённое табу , — заявил «Известиям» Владимир Швейцер.

Аналогичное мнение высказал «Известиям» профессор Университета Вены и эксперт по истории Восточной Европы Вольфганг Мюллер: «Отношения между Австрией и Россией традиционно были стабильными. Следовательно, от перестановок в правительстве не следует ожидать каких-либо изменений. Об этом говорит уже опыт прошлого». На динамику развития диалога Москвы и Вены может повлиять общий климат в отношениях между Востоком и Западом, заключил эксперт.