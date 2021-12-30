В Великобритании раскрыли возможный сценарий третьей мировой войны

Британские эксперты 30 декабря рассказали изданию Daily Mail, каким может быть сценарий третьей мировой войны.

По их мнению, государства будут использовать IT-технологии. Отмечается, что, например, Соединенное Королевство сократило финансирование традиционных видов вооружений и сделало акцент на развитии искусственного интеллекта, кибербезопасности.

Также эксперты считают, что в гипотетической мировой войне Россия, США и Китай задействуют гиперзвуковые ракеты, которые сложно быстро обнаружить и подбить из-за их высокой скорости.

Помимо этого, интернет станет одним из инструментов воздействия, точнее — его отсутствие. По словам собеседников издания, противоборствующие государства примут попытки лишить друг друга коммуникаций с помощью «охоты» за космическими спутниками.

25 декабря бывший депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев выразил мнение, что Россия и США не допустят развязывания третьей мировой войны, потому что она приведет к уничтожению человечества. По мнению политика, сдерживающим фактором является ядерное оружие.

21 октября российский лидер Владимир Путин оценил вероятность мировой войны. По его словам, существует угроза полного взаимного уничтожения, о чем не стоит забывать. Президент добавил, что ответственность за ядерное оружие лежит на ядерных державах.

20 октября британское издание Daily Express опубликовало список из шести стран, в которых высока вероятность начала третьей мировой войны. 10 октября обозреватель американского издания 19Fortyfive Роберт Фарли заявил, что конфликт между США и Китаем может привести к третьей и четвертой мировым войнам.

Он добавил, что Китай и США могут начать борьбу за Тайвань. Вместе с тем он заключил, что любое вооруженное столкновение в западной части Тихого океана станет катастрофой и приведет к разрушению инфраструктуры, сложившейся между Азией и Северной Америкой.

8 октября директор Института современного государственного развития политолог Дмитрий Солонников подчеркнул, что опасность третьей мировой войны действительно существует, однако она может произойти и вдали от Китая. По его словам, в сложной ситуации в настоящий момент находится Иран.